"Сити" сосредоточен на покупке центрального защитника, а не Чилуэлла

Джон Стоунс и Николас Отаменди "Манчестер Сити" сделал своим приоритетом на летнее трансферное окно покупку центрального защитника, несмотря на свой интерес к Бену Чилуэллу из "Лестера".

Лишь недавно пресса сообщала, что "горожане" будут готовы составить конкуренцию "Челси" в борьбе за левого защитника Чилуэлла, если тот станет доступен для трансфера по адекватной цене этим летом.

Клуб с "Этихад" продолжает наблюдать за 23-летним англичанином, но в первую очередь собирается укрепить центр обороны, не сумев обзавестись заменой Венсану Компани прошлым летом.

Как сообщает ESPN, к покупке центрального защитника "горожан" подталкивает не только уход экс-капитана, но также проблемы со здоровьем Эмерика Лапорта и сомнения насчет будущего Николаса Отаменди.

Одним из имен в списке "Сити" по укреплению проблемой позиции является 23-летний Пау Торрес из "Вильярреала".


Метки Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2020 08:00

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