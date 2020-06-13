"Сити" сосредоточен на покупке центрального защитника, а не Чилуэлла

"Манчестер Сити" сделал своим приоритетом на летнее трансферное окно покупку центрального защитника, несмотря на свой интерес к Бену Чилуэллу из "Лестера".

Лишь недавно пресса сообщала, что "горожане" будут готовы составить конкуренцию "Челси" в борьбе за левого защитника Чилуэлла, если тот станет доступен для трансфера по адекватной цене этим летом.



Клуб с "Этихад" продолжает наблюдать за 23-летним англичанином, но в первую очередь собирается укрепить центр обороны, не сумев обзавестись заменой Венсану Компани прошлым летом.



Как сообщает ESPN, к покупке центрального защитника "горожан" подталкивает не только уход экс-капитана, но также проблемы со здоровьем Эмерика Лапорта и сомнения насчет будущего Николаса Отаменди.



Одним из имен в списке "Сити" по укреплению проблемой позиции является 23-летний Пау Торрес из "Вильярреала".