"Ливерпуль" может купить Траоре и Невеша за 110 млн. фунтов

"Ливерпуль" может заплатить "Вулверхэмптону" 110 миллионов фунтов этим летом, получив взамен двух ключевых игроков "волков".

Уже несколько месяцев в прессе не утихают слухи об интересе главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа к вингеру "Вулверхэмптона" Адаме Траоре, который проводит свой лучший сезон в карьере.



В мае Траоре даже был назван целью номер один для "Ливерпуля" на это трансферное окно. Покупка 24-летнего испанца может обойтись лидерам Премьер-Лиги в 60 млн. фунтов.



Однако The Sun в эксклюзивном материале утверждает, что на радаре у Клоппа находится и полузащитник "волков" Рубен Невеш, который благодаря своему возрасту, мастерству и опыту выступлений в Англии идеально подходит для "красных".



Интерес "Ливерпуля" к 23-летнему португальцу, оцениваемому в 50 млн. фунтов, обусловлен тем, что мерсисайдский клуб пока не договорился о новом контракте с Джорджиньо Вейналдумом, которому, как и капитану Джордану Хендерсону, в этом году стукнет 30.



Еще один фактор, подталкивающий Клоппа к укреплению центра поля, заключается в том, что никак не заиграет приобретенный в 2018 году у "РБ Лейпциг" Наби Кейта. Юрген начинает терять терпение к гвинейцу, стоившему 52.75 млн. фунтов.



Естественно, в условиях кризиса "Ливерпулю" было бы затруднительно найти 110 млн. фунтов на покупку Траоре и Невеша, однако "красные" могут отбить значительную долю этих трат с помощью продажи Деяна Ловрена, Марко Груича, Джердана Шакири, Харри Уилсона и Дивока Ориги.