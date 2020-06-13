"Ливерпуль" может купить Траоре и Невеша за 110 млн. фунтов

Адама Траоре и Рубен Невеш "Ливерпуль" может заплатить "Вулверхэмптону" 110 миллионов фунтов этим летом, получив взамен двух ключевых игроков "волков".

Уже несколько месяцев в прессе не утихают слухи об интересе главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа к вингеру "Вулверхэмптона" Адаме Траоре, который проводит свой лучший сезон в карьере.

В мае Траоре даже был назван целью номер один для "Ливерпуля" на это трансферное окно. Покупка 24-летнего испанца может обойтись лидерам Премьер-Лиги в 60 млн. фунтов.

Однако The Sun в эксклюзивном материале утверждает, что на радаре у Клоппа находится и полузащитник "волков" Рубен Невеш, который благодаря своему возрасту, мастерству и опыту выступлений в Англии идеально подходит для "красных".

Интерес "Ливерпуля" к 23-летнему португальцу, оцениваемому в 50 млн. фунтов, обусловлен тем, что мерсисайдский клуб пока не договорился о новом контракте с Джорджиньо Вейналдумом, которому, как и капитану Джордану Хендерсону, в этом году стукнет 30.

Еще один фактор, подталкивающий Клоппа к укреплению центра поля, заключается в том, что никак не заиграет приобретенный в 2018 году у "РБ Лейпциг" Наби Кейта. Юрген начинает терять терпение к гвинейцу, стоившему 52.75 млн. фунтов.

Естественно, в условиях кризиса "Ливерпулю" было бы затруднительно найти 110 млн. фунтов на покупку Траоре и Невеша, однако "красные" могут отбить значительную долю этих трат с помощью продажи Деяна Ловрена, Марко Груича, Джердана Шакири, Харри Уилсона и Дивока Ориги.


Метки Вулверхэмптон, Ливерпуль, Невеш, слухи, Траоре

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2020 07:00

Количество просмотров Просмотров: 541

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverfun 13.06.2020 07:59 # liverfun
    Очередные экслюзивы от зе сан

    (ответить)

  2. division 13.06.2020 07:33 # division
    однако "красные" могут отбить значительную долю этих трат с помощью продажи Деяна Ловрена, Марко Груича, Джердана Шакири, Харри Уилсона и Дивока Ориги

    Это рофл такой? Колбасе ещё и доплатить придётся, чтобы избавиться от этого шлака

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: