"Юнайтед" и Погба: что дальше?

Пауза, вызванная пандемией коронавируса, завершается, и "Манчестер Юнайтед", как и некоторые другие команды, приветствует возвращающихся из лазарета игроков. Включая Поля Погба, но так ли теперь нужен французский полузащитник "красным дьяволам", резко изменившим свой облик с января?

Начнем с того, что "Манчестер Юнайтед" — команда, которая меньше других нуждалась в перерыве.



На карантин манкунианцы ушли, не проигрывая в 11 матчах кряду во всех турнирах. Команда Оле Гуннара Сульшера демонстрировала свою лучшую форму в сезоне, одержав несколько больших побед, включая успех в дерби с "Манчестер Сити". Появление зимой португальца Бруну Фернандеша символизировало собой перемены, перемены к лучшему. Именно после этого "Юнайтед" прекратил проигрывать, а Фернандеш, меняя расположение в полузащите, стал вести игру команды.



Три месяца без футбола, тем не менее, необязательно должны испортить картину. Как и конкуренты, "Юнайтед" таким образом получил обратно нескольких травмированных футболистов. И речь, в том числе, идет о больших именах: Маркусе Рэшфорде и Поле Погба. Лучший бомбардир "Юнайтед" и главная звезда клуба только лишь помогут развить наметившийся прогресс. По крайней мере, так должно быть.



Персона Рэшфорда в этом плане действительно не вызывает сомнений. Воспитанник "Юнайтед" проводит свой самый эффективный сезон в карьере. Сложно представить, каким образом голодный Маркус может навредить команде и ее духу. В этом сезоне он обычно показывал обратное — и пытался вести за собой сомневающихся партнеров.



История с Погба сложнее. Если говорить откровенно, то в последние месяцы до перерыва француз едва ли выглядел полноценным футболистом "Манчестер Юнайтед". Его редкие ввиду травм выступления всегда вызывали неоднозначную реакцию, но впервые за три с половиной года о Погба начали забывать в принципе. Последний раз Поль выходил на поле еще в конце декабря. Всего в нынешнем сезоне Премьер-Лиги у него семь матчей, ни одного гола и два ассиста. Оба были сделаны еще в матче первого тура с "Челси".



В сентябре Погба получил травму лодыжки, последствия которой, по идее, и являются причиной его постоянного отсутствия. Некоторые вещи, правда, указывали на то, что француз, на самом деле, просто не спешит возвращаться в команду и бережет себя для чего-то другого. Его агент Мино Райола стал уже уверенно заступать за черту дозволенного в комментариях по поводу нынешнего клуба Погба, явно желающего то ли вернуться в "Ювентус", то ли подписаться в один из испанских грандов. Ситуация превратилась в абсурд. Даже медлительное руководство "Юнайтед" стало признавать, что звездный футболист и его заносчивый агент открыто манипулирует такой гордой футбольной организацией. Продажа Погба стала наиболее очевидной опцией на будущее лето.



Появление Фернандеша тоже подтолкнуло к неизбежному. Терпеливый Сульшер всегда поддерживал Погба, но теперь и в его словах стало ощущаться недовольство. Конечно, есть большой соблазн увидеть, как Погба и Фернандеш будут играть вместе — наконец, у Поля в полузащите появится партнер сопоставимого уровня. Но быстрая адаптация Бруну также напомнила о сути всех проблем с Погба. По факту экс-игрок "Спортинга" сходу стал выглядеть тем, кем чемпион Мира 2018 не смог стать за три сезона. Фернандеш играет глубже, играет выше, смещается к флангу, и всегда демонстрирует сознательность и (так быстро) лидерские качества.



Получить хорошие деньги за Погба, пожертвовав его коммерческой привлекательностью, но построить приличную игру от Фернандеша — разумный план. Сульшер и руководство клуба наверняка могли сойтись на этом.



Пандемия внесла свои коррективы. Погба, даже если он и не хотел, должен вернуться на поле после трехмесячной паузы. Сульшер не обязан автоматически ставить его в основу, но таланты француза все же соблазнительны для любого тренера. Он не порадует постоянством, но будет несколько матчей, в которых Поль блистательно развернет атаку команды и сделает результат. На финише сезона больше от него и не требуется: "Юнайтед" необходимо совершить рывок и финишировать в зоне Лиги Чемпионов. Погба должен помочь. О нем стали забывать, и какой бы ни была мотивация француза, спустя полгода он захочет себя проявить.



Погба планирует себя продать, но другая проблема — это то, что в нынешнем году на него может не найтись покупателей. Варианты клубов, которые готовы содержать такого футболиста, можно перечислить на пальцам одной руки. Безусловно, даже в условиях экономического кризиса, больше клубы будут тратить серьезные деньги, но им понадобится время, чтобы осмотреться по сторонам, пересчитать доходы, а уже затем предпринимать действия.



Трансфер Тимо Вернера в "Челси", с одной стороны, опровергает эту идею. И в ближайшее время состоятся еще несколько крупных сделок, говорящих о живых амбициях грандов. Но Погба — это другая история. Возможно, кто-то еще надеется "раскрыть потенциал" 27-летнего игрока с конкретной репутацией, но в реальности он стал предметом роскоши. Содержать Поля Погба — это платить зарплату уровня лучших игроков в мире тому, кто никогда реально не был в числе лучших. Он коммерчески привлекателен, но любой из клубов, способных его приобрести, уже имеет таких привлекательных футболистов. Спортивная составляющая? Погба блистает эпизодами, хотя на бумаге умеет почти все. На деле же с 2016 года в Премьер-Лиге Поль совершал эффективные действия (забивал или отдавал) в четырех матчах с большими соперниками. Два из этих матчей — поединки против "Арсенала".



Погба такой, какой он есть — это давно не вопрос "раскрытия потенциала". Он может стать хорошим дополнением в команде, где будут лидеры и футболисты очень высокого уровня. Его имидж будет продавать условные футболки, а его талант будет периодически помогать команде. Он — не необходимость ни для кого, включая "Ювентус". А с предметами роскоши действительно лучше подождать. Что, скорее всего, оставляет Погба в "Юнайтед" еще на сезон.



Сульшер будет использовать француза, и тот будем местами очень полезен — поначалу так точно. Но попадать в старую ловушку, пытаясь построить команду вокруг Поля Погба, "Манчестер Юнайтед" не стоит. Он не станет другим игроком только из-за того, что футбольный мир замер на два месяца, болельщики временно ушли со стадионов, а клубы низших дивизионов попали в глубокий кризис. Какое дело до этого Мино Райоле? Агент тем более не станет другим: у него и Погба нет причин менять методы, которые принесли столько успеха за последние десять лет. И если обстоятельства уже связали его и "Юнайтед" на больший срок, клубу не стоит витать в облаках и надеяться, что им откроется какой-то неведанный за столько сезонов Погба.



Иван Громиков, специально для FAPL.ru