Лено надеется, что "Арсенал" попадет в Лигу Чемпионов
Голкипер "Арсенала" Бернд Лено заявил, что его команда все еще надеется попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон.
На момент остановки этого сезона в марте "канониры" занимали только девятую позицию в Премьер-Лиге, отставая от топ-4 на восемь очков.
Однако у Лено и его партнеров по "Арсеналу" есть надежда на дисквалификацию "Манчестер Сити" и матч в запасе, который они проведут 17 июня, и Бернд настроен стартовать с места в карьер.
"Выезд к "Сити" — отличный способ начать, и мы должны сразу же утопить педаль газа, потому что у них команда абсолютного топ-уровня".
"Будет странно сыграть после столь длительного простоя и столь короткого периода подготовки, но я оптимистично настроен относительно остатка сезона".
"Надеюсь, мы сможем попасть в Европу. Мы не ставим крест на своих шансах попасть в Лигу Чемпионов, потому что для этого может хватить даже пятого места из-за возможной дисквалификации "Манчестер Сити".
"Мы были в отличной форме до паузы, и я лишь надеюсь, мы сможем вернуться в эту форму, когда сезон возобновится, и тогда попадем в еврокубки", — цитирует Лено Daily Mirror.
13.06.2020 00:05
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Весь сезон не пойми как играли, а теперь надеются...
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