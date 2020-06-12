"Челси" надеется купить Чилуэлла за 50 млн. фунтов
"Челси" надеется сбить цену за левого защитника "Лестера" Бена Чилуэлла ближе к 50 миллионам фунтов.
23-летний Чилуэлл является целью номер один для главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда по укреплению левого фланга обороны, и изначально "Лестер" оценил свою звезду в те же 80 миллионов фунтов, за которые Харри Магуайр был продан в "Манчестер Юнайтед" год назад.
Однако Evening Standard сообщает, что на "Стэмфорд Бридж" считают цену в 50 млн. фунтов за Чилуэлла более реалистичной, учитывая экономический кризис и желание самого Бена присоединиться к команде Лэмпарда.
"Лестер" уже смирился с тем, что Чилуэлл будет продан этим летом. Свидетельством этого является то, что "лисы" уже начали искать нового левого защитника, в качестве одного из вариантов рассматривая Райана Бертрана из "Саутгемптона".
Как бы то ни было, если двум клубам не удастся достичь компромисса, "Челси" может обратиться к запасным вариантам в лице Николаса Тальяфико из "Аякса" и Алекса Теллеса из "Порту".
12.06.2020 23:00
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