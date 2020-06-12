"Ювентус" хочет избавиться от Рэмси
"Ювентус" решил избавиться от полузащитника Аарона Рэмси после всего одного сезона.
Напомним, Рэмси перебрался в Турин лишь прошлым летом из "Арсенала" на правах свободного агента, однако "Ювентус" заключил контракт с Аароном еще до назначения Маурицио Сарри главным тренером.
Рэмси был подписан без ведома Сарри и общего языка с экс-наставником "Челси" найти не смог. Недоверие Маурицио и собственные проблемы со здоровьем позволили Аарону отметиться лишь 12 появлениями в стартовом составе "Ювентуса" с учетом всех соревнований.
При этом Рэмси продолжает получать 400 тысяч фунтов в неделю, что в условиях экономического кризиса и перспективы многомесячного отсутствия зрителей на трибунах становится непозволительной роскошью для "Ювентуса".
Как утверждает Daily Mail, чемпионы Серии А настроены продать Рэмси в это трансферное окно, и два клуба Премьер-Лиги уже проявили интерес к 29-летнему валлийцу. Совершенно точно обратит внимание на экс-игрока "Кардиффа" и "Манчестер Юнайтед".
Правда, чтобы покинуть Турин, Рэмси придется согласиться на понижение зарплаты или на вариант с арендой — со своей текущей зарплатой Аарон никому не нужен, даже в Премьер-Лиге.
12.06.2020 22:00
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К пеликанам
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Неглупые парни в Уэльсе обитают, чтоб так с самодовольных южных европейцев смеяться.
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400 тысяч в 29 лет)) второй Санчес 🤦
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