"Ювентус" хочет избавиться от Рэмси

"Ювентус" решил избавиться от полузащитника Аарона Рэмси после всего одного сезона.

Напомним, Рэмси перебрался в Турин лишь прошлым летом из "Арсенала" на правах свободного агента, однако "Ювентус" заключил контракт с Аароном еще до назначения Маурицио Сарри главным тренером.



Рэмси был подписан без ведома Сарри и общего языка с экс-наставником "Челси" найти не смог. Недоверие Маурицио и собственные проблемы со здоровьем позволили Аарону отметиться лишь 12 появлениями в стартовом составе "Ювентуса" с учетом всех соревнований.



При этом Рэмси продолжает получать 400 тысяч фунтов в неделю, что в условиях экономического кризиса и перспективы многомесячного отсутствия зрителей на трибунах становится непозволительной роскошью для "Ювентуса".



Как утверждает Daily Mail, чемпионы Серии А настроены продать Рэмси в это трансферное окно, и два клуба Премьер-Лиги уже проявили интерес к 29-летнему валлийцу. Совершенно точно обратит внимание на экс-игрока "Кардиффа" и "Манчестер Юнайтед".



Правда, чтобы покинуть Турин, Рэмси придется согласиться на понижение зарплаты или на вариант с арендой — со своей текущей зарплатой Аарон никому не нужен, даже в Премьер-Лиге.