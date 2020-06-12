Премьер-Лига объявила о поддержке кампании Black Lives Matter

Премьер-Лига официально объявила, что в первых 12 матчах после возобновления сезона фамилии игроков на футболках будут заменены на лозунг Black Lives Matter ("Жизни темнокожих важны").

Гибель темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе породила волну протестов по всему миру против несправедливости и дискриминации, и клубы высшего английского дивизиона решили не оставаться в стороне.



На первый раунд матчей после коронавирусной паузы клубы заменят фамилии игроков сзади, а до конца сезона сезона будут играть с символом в поддержку Black Lives Matter и эмблемой в знак благодарности медикам спереди.



"Мы, игроки, выступаем вместе с единственной целью — искоренить расовые предрассудки, где бы они и существовали, а также обеспечить повсеместную интеграцию внутри общества, обеспечить уважение и равные возможности для всех, независимо от цвета или вероисповедания. Это символ является признаком сплоченности всех игроков, всех работников, всех клубов, всех арбитров и Премьер-Лиги", — гласит официальное заявление.



Также Премьер-Лига пообещала поддержать тех игроков, которые до или во время матча решат преклонить колено в знак солидарности с протестующими.