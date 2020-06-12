"Арсенал" обсудит будущее Лакасетта

"Арсенал" запланировал переговоры с нападающим Александром Лакасеттом на ближайшие недели.

Этим летом "канониры" оказались в весьма затруднительном положении из-за контрактной ситуации двух своих звездных нападающих. У Лакасетта остается два года по действующему трудовому договору, у Пьер-Эмерика Обмамеянга — один.



Как стало известно ESPN, на "Эмирейтс" совершенно исключают сценарий, при котором Александр и Пьер-Эмерик уйдут из клуба одновременно, но продажу одного из них в это окно "Арсенал" вполне допускает.



Лакасетт моложе Обамеянга и имеет лишний год по действующему контракту, поэтому продажа 29-летнего француза в это окно могла бы принести "Арсеналу" до 60 миллионов фунтов.



По информации издания, виды на Лакасетта имеет "Атлетико", чей полузащитник Томас Партей вызывает серьезный интерес со стороны "Арсенала", но пока два клуба не обсуждали возможный обмен игроками.