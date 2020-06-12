"Шеффилд Юнайтед" согласовал продление аренды Хендерсона

Дин Хендерсон "Шеффилд Юнайтед" достиг принципиальной договоренности с "Манчестер Юнайтед" о продлении аренды голкипера Дина Хендерсона до конца этого сезона.

Своей отличной игрой в этом сезоне 23-летний Хендерсон заслужил вызов в сборную Англии и помогает "клинкам" сражаться за попадание в Лигу Чемпионов.

"Шеффилд Юнайтед" является прямым конкурентом МЮ в борьбе за четвертое-пятое место в Премьер-Лиге, а по потерянным очкам даже опережает "красных дьяволов".

Изначально арендное соглашение по Хендерсону было рассчитано до 30 июня. Это означает, что "дьяволы" могли бы ослабить конкурента, вернув Дина в конце этого месяца.

Однако The Guardian стало известно, что МЮ все же разрешил Хендерсону остаться в Шеффилде до окончания сезона 2019/20. Продление аренды будет оформлено в срок до 23 июня, как предписывают правила Премьер-Лиги.

Впрочем, один матч "клинков" в остатке сезона Хендерсон все же пропустит. 24 июня команда Криса Уайлдера сыграет против МЮ без Дина, который не сможет выйти на поле "Олд Траффорд" по договоренности двух клубов.


Метки аренда, Манчестер Юнайтед, трансферы, Хендерсон, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2020 19:00

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