"Шеффилд Юнайтед" согласовал продление аренды Хендерсона

"Шеффилд Юнайтед" достиг принципиальной договоренности с "Манчестер Юнайтед" о продлении аренды голкипера Дина Хендерсона до конца этого сезона.

Своей отличной игрой в этом сезоне 23-летний Хендерсон заслужил вызов в сборную Англии и помогает "клинкам" сражаться за попадание в Лигу Чемпионов.



"Шеффилд Юнайтед" является прямым конкурентом МЮ в борьбе за четвертое-пятое место в Премьер-Лиге, а по потерянным очкам даже опережает "красных дьяволов".



Изначально арендное соглашение по Хендерсону было рассчитано до 30 июня. Это означает, что "дьяволы" могли бы ослабить конкурента, вернув Дина в конце этого месяца.



Однако The Guardian стало известно, что МЮ все же разрешил Хендерсону остаться в Шеффилде до окончания сезона 2019/20. Продление аренды будет оформлено в срок до 23 июня, как предписывают правила Премьер-Лиги.



Впрочем, один матч "клинков" в остатке сезона Хендерсон все же пропустит. 24 июня команда Криса Уайлдера сыграет против МЮ без Дина, который не сможет выйти на поле "Олд Траффорд" по договоренности двух клубов.