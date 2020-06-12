Беллингем выберет "Боруссию", а не "Юнайтед"

Полузащитник "Бирмингема" Джуд Беллингем, вероятно, отвергнет интерес "Манчестер Юнайтед" и перейдет в дортмундскую "Боруссию".

В своих 16 лет Беллингем является основным игроком "Бирмингема", демонстрируя не по годам зрелый футбол. Интерес к Джуду простирается далеко за пределы Премьер-Лиги.



Ранее в этом сезоне "Юнайтед", долгое время считавшийся фаворитом в борьбе за Беллингема, устроил экскурсию юному англичанину и его семье по своей базе в Каррингтоне и даже организовал встречу Джуда с легендарным сэром Алексом Фергюсоном.



Однако, как сообщает Daily Star со ссылкой на журналиста Bild Кристиана Фалька, судьба оцениваемого в 15 миллионов фунтов Беллингема уже предопределена.



Джуд решил, что ему будет лучше продолжить карьеру в Дортмунде. Юниор видит вингера "Боруссии" Джейдона Санчо идеальным примером для себя и надеется добиться такого же прогресса.