"Барселона" готова субсидировать зарплату Коутиньо
"Барселона" продолжает идти на уступки, надеясь пристроить своего полузащитника Филиппе Коутиньо в какой-нибудь клуб Премьер-Лиги на следующий сезон.
Напомним, "Бавария" уже давно дала понять, что не будет пользоваться своей опцией по выкупу Коутиньо у "Барселоны" после окончания аренды.
Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, лишил "Барселону" всяких шансов выгодно продать Филиппе этим летом, поэтому каталонский клуб смирился с тем, что 28-летний бразилец снова уйдет в аренду.
Однако даже найти клуб, готовый заплатить арендную плату и взять на себя жалование Коутиньо в размере свыше 200 тысяч фунтов в неделю, "Барселоне" оказалось непросто.
Как сообщает The Telegraph, на "Ноу Камп" уже смирились с тем, что им придется частично субсидировать зарплату Коутиньо во время аренды. Это должно увеличить привлекательность Филиппе в глазах клубов Премьер-Лиги.
Предполагается, что и сам Коутиньо хочет вернуться в Премьер-Лигу, где он отыграл шесть лет за "Ливерпуль", прежде чем был продан в "Барселону" за 142 млн. фунтов в январе 2018.
12.06.2020 17:00
Просмотров: 408
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
В Ньюкасл.
(ответить)
Синие тоже спрыгнули с Коута бедняги! Скитается парень бел Ливера!
(ответить)
Отдали за уйму денег,а он по арендам катается.сам виноват
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий