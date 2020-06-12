"Барселона" готова субсидировать зарплату Коутиньо

Филиппе Коутиньо "Барселона" продолжает идти на уступки, надеясь пристроить своего полузащитника Филиппе Коутиньо в какой-нибудь клуб Премьер-Лиги на следующий сезон.

Напомним, "Бавария" уже давно дала понять, что не будет пользоваться своей опцией по выкупу Коутиньо у "Барселоны" после окончания аренды.

Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, лишил "Барселону" всяких шансов выгодно продать Филиппе этим летом, поэтому каталонский клуб смирился с тем, что 28-летний бразилец снова уйдет в аренду.

Однако даже найти клуб, готовый заплатить арендную плату и взять на себя жалование Коутиньо в размере свыше 200 тысяч фунтов в неделю, "Барселоне" оказалось непросто.

Как сообщает The Telegraph, на "Ноу Камп" уже смирились с тем, что им придется частично субсидировать зарплату Коутиньо во время аренды. Это должно увеличить привлекательность Филиппе в глазах клубов Премьер-Лиги.

Предполагается, что и сам Коутиньо хочет вернуться в Премьер-Лигу, где он отыграл шесть лет за "Ливерпуль", прежде чем был продан в "Барселону" за 142 млн. фунтов в январе 2018.


Метки Барселона, Коутиньо

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2020 17:00

Количество просмотров Просмотров: 408

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. shearer1 12.06.2020 17:33 # shearer1
    В Ньюкасл.

    (ответить)

  2. chelsiukpro 12.06.2020 17:32 # chelsiukpro
    Синие тоже спрыгнули с Коута бедняги! Скитается парень бел Ливера!

    (ответить)

  3. liverbro 12.06.2020 17:12 # liverbro
    Отдали за уйму денег,а он по арендам катается.сам виноват

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: