"Барселона" готова субсидировать зарплату Коутиньо

"Барселона" продолжает идти на уступки, надеясь пристроить своего полузащитника Филиппе Коутиньо в какой-нибудь клуб Премьер-Лиги на следующий сезон.

Напомним, "Бавария" уже давно дала понять, что не будет пользоваться своей опцией по выкупу Коутиньо у "Барселоны" после окончания аренды.



Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, лишил "Барселону" всяких шансов выгодно продать Филиппе этим летом, поэтому каталонский клуб смирился с тем, что 28-летний бразилец снова уйдет в аренду.



Однако даже найти клуб, готовый заплатить арендную плату и взять на себя жалование Коутиньо в размере свыше 200 тысяч фунтов в неделю, "Барселоне" оказалось непросто.



Как сообщает The Telegraph, на "Ноу Камп" уже смирились с тем, что им придется частично субсидировать зарплату Коутиньо во время аренды. Это должно увеличить привлекательность Филиппе в глазах клубов Премьер-Лиги.



Предполагается, что и сам Коутиньо хочет вернуться в Премьер-Лигу, где он отыграл шесть лет за "Ливерпуль", прежде чем был продан в "Барселону" за 142 млн. фунтов в январе 2018.