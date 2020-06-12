Хаманн объяснил Хаверцу, почему тот должен выбрать "Челси", а не МЮ

Экс-игрок "Ливерпуля" Дитмар Хаманн объяснил, почему полузащитник "Байера" Кай Хаверц должен перейти в "Челси", а не в "Манчестер Юнайтед".

Хаверц, который накануне отпраздновал 21-летие, вызывает сильный интерес со стороны больших клубов Премьер-Лиги — в первую очередь со стороны "Челси" и "Юнайтед".



Однако Хаманн советует своему молодому соотечественнику смотреть на перспективу, и здесь "Челси" выглядит гораздо привлекательнее.



"Челси" и "Манчестер Юнайтед" сражаются за четвертое место. Если "красные дьяволы" снова не попадут в Лигу Чемпионов, это может отбросить их назад относительно других клубов".



"Юнайтед" растерял свою привлекательность за последние годы. Они были эталоном на протяжении многих лет, они до сих пор являются крупнейшим клубом в Англии, но у них есть значительные внутренние проблемы".



"Если в прошлом какой-то игрок оказывался на рынке, "Манчестер Юнайтед" был бы его приоритетным выбором. Убежден, теперь не так".



"Когда игрок вроде Кая Хаверца меняет клуб и переходит куда-нибудь, где планирует провести пять следующих лет, то долгосрочная перспектива важнее, чем участие в Лиге Чемпионов в следующем сезоне".



"С другой стороны, если посмотреть на "Челси", то у них в лице Фрэнка Лэмпарда есть главный тренер, который был великим игроком для клуба, и у меня есть ощущение, что "синие" восстанавливают свою мощь".



"Они оказались под трансферным запретом на два года и решили сделать ставку на Маунта и Абрахэма — двух молодых игроков, находившихся в аренде. У них также есть Кристенсен — невероятно интересный игрок".



"Впервые за долгое время у них команда, у которой есть индивидуальность в глазах фанатов. Если они смогут подписать Тимо Вернера и Кая Хаверца, это было бы невероятно интересно".



"Если посмотреть на текущее положение клуба и перспективу через два-три года, то выбор в пользу "Челси" для меня как для игрока был бы относительно легким", — сообщил Хаманн Sky Deutschland.