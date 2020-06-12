Саа: "Погба супермотивирован"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Луи Саа поделился своими ожиданиями от возвращения полузащитника Поля Погба в строй.

Погба сыграл только семь матчей за "Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиге из-за проблем с лодыжкой и стопой, однако пауза, вызванная пандемией коронавируса, дала Полю время поправить свое здоровье.



Более того, теперь Погба придется нести бремя лидерства не в одиночку, а вместе с январским новичком Бруну Фернандешем, поэтому Саа многого ожидает от "красных дьяволов" в концовке сезона.



"Он один из лучших игроков в мире. Сезон складывался тяжело для него из-за травм, но он вернулся в строй, и он мотивирован, как рассказали мне некоторые игроки".



"Я разговаривал с ним по телефону и сам, и он супермотивирован, поэтому я очень хочу увидеть не нового Погба, но Погба с поддержкой. Я не думаю, что прежде его поддерживали. Теперь у него есть рядом Бруну Фернандеш — еще один лидер, еще один созидатель".



"Я предвкушаю, как они будут распределять обязанности, и я очень хочу увидеть эту команду", — цитирует Саа Manchester Evening News.