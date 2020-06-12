Кариус готов бросить вызов Алиссону

Голкипер Лорис Кариус заявил о своей готовности остаться в "Ливерпуле" и навязать конкуренцию первому номеру "красных" Алиссону.

Напомним, недавно Кариус досрочно вернулся из двухлетней аренды в "Бешикташе", который перестал выплачивать ему зарплату и заставил пожаловаться в ФИФА.



Лорис не рвется во что бы то ни стало уйти в другой клуб, чтобы играть регулярно. 26-летний немец уверен, что получит свой шанс и в "Ливерпуле".



"Конечно, я должен играть, если мне суждено сменить клуб. Потому что нет никакого смысла, если я скажу: "Я ухожу из "Ливерпуля" в клуб хуже, чтобы быть только вторым номером". Однако я совершенно не испытываю никакого давления, и у меня нет необходимости уходить".



"Я могу развиваться, тренируясь с "Ливерпулем". Когда ты запасной голкипер в Англии, ты знаешь, что у тебя будут свои шансы".



"В данный момент я в лучше клубе мира, который сражается за трофеи, и тренировки здесь проходят на высочайшем уровне каждый день. Я абсолютно уверен, что нахожусь в хорошем положении здесь в "Ливерпуле". Здесь отличные условия для меня".



"Я хочу избегать травм и играть как можно дольше. Конечно, будучи футболистом, я хочу выиграть один-два трофея. Я хочу играть как можно лучше".



"Я хочу быть таким и в "Ливерпуле". Когда меня попросят, я готов играть и помогать команде. Первый я номер или второй, я всегда готов буду стараться изо всех сил", — сообщил Кариус Transfermarkt.