Кариус готов бросить вызов Алиссону
Голкипер Лорис Кариус заявил о своей готовности остаться в "Ливерпуле" и навязать конкуренцию первому номеру "красных" Алиссону.
Напомним, недавно Кариус досрочно вернулся из двухлетней аренды в "Бешикташе", который перестал выплачивать ему зарплату и заставил пожаловаться в ФИФА.
Лорис не рвется во что бы то ни стало уйти в другой клуб, чтобы играть регулярно. 26-летний немец уверен, что получит свой шанс и в "Ливерпуле".
"Конечно, я должен играть, если мне суждено сменить клуб. Потому что нет никакого смысла, если я скажу: "Я ухожу из "Ливерпуля" в клуб хуже, чтобы быть только вторым номером". Однако я совершенно не испытываю никакого давления, и у меня нет необходимости уходить".
"Я могу развиваться, тренируясь с "Ливерпулем". Когда ты запасной голкипер в Англии, ты знаешь, что у тебя будут свои шансы".
"В данный момент я в лучше клубе мира, который сражается за трофеи, и тренировки здесь проходят на высочайшем уровне каждый день. Я абсолютно уверен, что нахожусь в хорошем положении здесь в "Ливерпуле". Здесь отличные условия для меня".
"Я хочу избегать травм и играть как можно дольше. Конечно, будучи футболистом, я хочу выиграть один-два трофея. Я хочу играть как можно лучше".
"Я хочу быть таким и в "Ливерпуле". Когда меня попросят, я готов играть и помогать команде. Первый я номер или второй, я всегда готов буду стараться изо всех сил", — сообщил Кариус Transfermarkt.
12.06.2020 14:00
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Последние комментарии:
Его ещё не уволили
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по сути два сорта говна, пусть решают
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В основу лузерпуля его!
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Лаллана, Груич, Кариус... ммм запахло жареным
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Кепе еще может бросить.
А до Титана Алиссона, ему пахать и пахать.
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