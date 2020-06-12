Соареш может покинуть "Арсенал", не сыграв ни матча
Защитник Седрик Соареш может покинуть "Арсенал", так и не сыграв ни одного матча за лондонский клуб.
Напомним, "канониры" взяли Соареша в аренду у "Саутгемптона" в январе. Седрику предстояло заменить угодившего в лазарет Эктора Беллерина.
Соареш прибыл на "Эмирейтс" травмированным, однако надежды "Арсенала" поставить португальца на ноги за три недели не оправдались.
28-летний португалец так и не сыграл за команду Микеля Артеты до остановки сезона в марте, а теперь, возможно, не дебютирует вообще.
Как сообщает Goal, сейчас Соареш уже здоров, но в двух товарищеских матчах "Арсенала" участия не принимал и до сих пор не договорился о продлении своего истекающего 30 июня контракта.
В данный момент все идет тому, что Соареш станет свободным агентом — одновременно с арендным соглашением в конце июня истекает и контракт Седрика с "Саутгемптоном".
12.06.2020 13:00
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Последние комментарии:
Тоже поссал на гейклуб))
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Сам игрок не захотел шквариться в этом гейском болоте
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Арсенал такой Арсенал)))
Горбатого могила исправит.
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Кеееееек
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