Соареш может покинуть "Арсенал", не сыграв ни матча

Седрик Соареш Защитник Седрик Соареш может покинуть "Арсенал", так и не сыграв ни одного матча за лондонский клуб.

Напомним, "канониры" взяли Соареша в аренду у "Саутгемптона" в январе. Седрику предстояло заменить угодившего в лазарет Эктора Беллерина.

Соареш прибыл на "Эмирейтс" травмированным, однако надежды "Арсенала" поставить португальца на ноги за три недели не оправдались.

28-летний португалец так и не сыграл за команду Микеля Артеты до остановки сезона в марте, а теперь, возможно, не дебютирует вообще.

Как сообщает Goal, сейчас Соареш уже здоров, но в двух товарищеских матчах "Арсенала" участия не принимал и до сих пор не договорился о продлении своего истекающего 30 июня контракта.

В данный момент все идет тому, что Соареш станет свободным агентом — одновременно с арендным соглашением в конце июня истекает и контракт Седрика с "Саутгемптоном".


Метки Арсенал, Соареш

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2020 13:00

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  1. chelsea88 12.06.2020 13:56 # chelsea88
    Тоже поссал на гейклуб))

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  2. division 12.06.2020 13:26 # division
    Сам игрок не захотел шквариться в этом гейском болоте

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  3. gertor 12.06.2020 13:12 # gertor
    Арсенал такой Арсенал)))
    Горбатого могила исправит.

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  4. januzaj00 12.06.2020 13:11 # januzaj00
    Кеееееек

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