Соареш может покинуть "Арсенал", не сыграв ни матча

Защитник Седрик Соареш может покинуть "Арсенал", так и не сыграв ни одного матча за лондонский клуб.

Напомним, "канониры" взяли Соареша в аренду у "Саутгемптона" в январе. Седрику предстояло заменить угодившего в лазарет Эктора Беллерина.



Соареш прибыл на "Эмирейтс" травмированным, однако надежды "Арсенала" поставить португальца на ноги за три недели не оправдались.



28-летний португалец так и не сыграл за команду Микеля Артеты до остановки сезона в марте, а теперь, возможно, не дебютирует вообще.



Как сообщает Goal, сейчас Соареш уже здоров, но в двух товарищеских матчах "Арсенала" участия не принимал и до сих пор не договорился о продлении своего истекающего 30 июня контракта.



В данный момент все идет тому, что Соареш станет свободным агентом — одновременно с арендным соглашением в конце июня истекает и контракт Седрика с "Саутгемптоном".