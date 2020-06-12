Груич вернется в "Ливерпуль" 30 июня

Полузащитник Марко Груич вернется в "Ливерпуль" в конце этого месяца после двухлетней аренды в "Герте".

Груич принадлежит "Ливерпулю" с 2016 года, но пока своего шанса в команде Юргена Клоппа не получил — возможно, это произойдет в следующем сезоне, потому что спортивный директор "Герты" Михаэль Прец не сомневается, что 24-летний серб стал более классным игроком за эти два сезона в Берлине.



"Есть 100-процентная определенность насчет того, что арендное соглашение между нами и "Ливерпулем" по Марко Груичу завершится 30 июня".



"Оба клуба договорились, что игрок вернется в "Ливерпуль". Это была очень полезная сделка для всех заинтересованных сторон".



"Ливерпуль" получит назад игрока, который определенно стал более опытным благодаря полученной игровой практике. Это очень важно".



"А мы извлекли пользу для себя за эти два года. Марко — это игрок, который проявляет себя в обеих штрафных. В свой первый год он был просто неподражаем. Сейчас, после возобновления сезона, он вернулся в хорошей форме".



"Он просто очень хороший игрок. Поэтому мне кажется, что это арендное соглашение определенно имело смысл", — цитирует Преца Goal.