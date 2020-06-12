Райт-Филлипс видит в "Челси" претендент на титул

Экс-вингер "Челси" Шон Райт-Филлипс считает, что "синие" будут сражаться за победу в Премьер-Лиге в следующем сезоне, если совершат все задуманные приобретения.

Как известно, "Челси" уже оформил покупку вингера "Аякса" Хакима Зийеша, а также договорился с нападающим "РБ Лейпциг" Тимо Вернером.



Райт-Филлипс восхищается этими игроками и призывает рассматривать "Челси", который также охотится за Беном Чилуэллом и Каем Хаверцем, в качестве реального конкурента "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".



"Думаю, Лэмпс проделал потрясающую работу, уговорив Вернера. Он голоден до голов и даст Лэмпсу вариативность при игре в атаке. Вместе с Зийешем тройка нападения "Челси" выглядит очень сильно. У них в команде хорошее сочетание зрелости и молодых талантов, и они обречены на успех".



"Зийеш — талантливый атакующий игрок, он забивает голы и создает голы. Мы видели его в Лиге Чемпионов, и теперь другие вингеры и другие полузащитники должны подтянуть свою игру, потому что конкуренция возросла. Лэмпсу и "Челси" пойдет только на пользу, если много игроков будут в своей лучшей форме".



"Да, они определенно способны вмешаться в борьбу за титул. Думаю, это на 100 процентов произойдет в следующем сезоне, если Лэмпс получит желанных игроков и составит команду, как того хочет".



"Сейчас они все еще сражаются за место в зоне Лиги Чемпионов, поэтому им нужно сделать всего один шаг вперед, чтобы стать конкурентом "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", которые в этом году оторвались слишком далеко", — цитирует Райт-Филлипса Goal.