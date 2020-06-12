На матч "Сити" — "Арсенал" назначен рефери из Манчестера

Премьер-Лига произвела судейские назначения на два первых матча после коронавирусной паузы.

Напомним, остановленный в марте сезон возобновится 17 июня двумя матчами, которые в свое время были отложены из-за финала Кубка Лиги.



Так "Астон Виллу" и "Шеффилд Юнайтед" на "Вилла Парк" рассудит Майкл Оливер, а почти сразу после окончания этого матча Энтони Тэйлор даст свисток к началу поединка между "Манчестер Сити" и "Арсеналом" на "Этихад".



Примечательно, что Тэйлор, который обслуживает матчи Премьер-Лиги с 2010 года, является уроженцем Манчестера. В этом сезоне он отработал уже 23 поединка в высшем дивизионе, показав 98 желтых карточек и четыре красные.



Если "Сити" проиграет этот матч, то даст "Ливерпулю" шанс оформить чемпионство в Премьер-Лиге уже 21 июня в дерби против "Эвертона", тогда как "Арсенал" в случае поражения резко ухудшит свои шансы на попадание в Лигу Чемпионов.