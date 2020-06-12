"Интер" хочет Эктора Беллерина

Правый защитник "Арсенала" Эктор Беллерин стал трансферной целью для "Интера" на это лето.

Беллерин находится в системе лондонского клуба с 2011 года, когда он прибыл на "Эмирейтс" из "Барселоны". Эктор является одним из лидеров в раздевалке и большим любимчиком фанатов.



В "Арсенале" у Беллерина есть контракт до 2023 года, и прямо сейчас Эктор не собирается принимать никаких решений относительно своего будущего, несмотря на желание клуба продлить с ним сотрудничество. 25-летний испанец хочет сперва посмотреть, как будет развиваться команда при Микеле Артете в качестве главного тренера и как завершится этот сезон.



Однако "Интер" не теряет время даром и уже обозначил свой интерес к Беллерину, которого "Арсенал", как утверждает Daily Mirror, оценивает в 27 миллионов фунтов. Клуб Серии А будет готов выдвинуть предложение, если Эктор намекнет на желание сменить обстановку.



Отметим, что в этом сезоне Премьер-Лиги Беллерин сыграл только восемь матчей, а пресса лишь на днях сообщала об интересе "Арсенала" к молодому и перспективному Максу Ааронсу из "Норвича".