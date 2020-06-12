Пашалич принесет "Челси" 13.5 млн. фунтов

"Челси" получит дополнительные 15 миллионов евро (13.5 млн. фунтов) на летние трансферы благодаря продаже полузащитника Марио Пашалича в "Аталанту".

Пашалич присоединился к "Челси" еще в 2014 году из "Хайдука", но за первую команду "синих" так и не дебютировал. Марио был вынужден скитаться по арендам, побывав в "Эльче", "Монако", "Милане" и московском "Спартаке".



С лета 2018 Пашалич находится в аренде в "Аталанте", где выглядит очень прилично, за эти два сезона забив 15 голов в 74 матчах с учетом всех соревнований.



Прямо сейчас "Аталанта" имеет отличные шансы попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон, а это дает итальянскому клубу возможность выкупить 25-летнего хорвата у "Челси", несмотря на кризис.



"Мы собираемся заключить постоянный контракт с Марио Пашаличем. Мы хотим воспользоваться опцией его выкупа у "Челси", — сообщил спортивный директор "Аталанты" Джованни Сартори Sky Sport.



Продажа игрока, которого на "Стэмфорд Бридж" никогда не видели в деле, повысит шансы "Челси" на приобретение Бена Чилуэлла из "Лестера" и Кая Хаверца из "Байера". Также "синие" надеются отбить часть своих затрат с помощью продажи Маркоса Алонсо, Эмерсона Палмери, Тьемуэ Бакайоко и Мичи Батшуайи.