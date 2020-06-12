Пашалич принесет "Челси" 13.5 млн. фунтов

Марио Пашалич "Челси" получит дополнительные 15 миллионов евро (13.5 млн. фунтов) на летние трансферы благодаря продаже полузащитника Марио Пашалича в "Аталанту".

Пашалич присоединился к "Челси" еще в 2014 году из "Хайдука", но за первую команду "синих" так и не дебютировал. Марио был вынужден скитаться по арендам, побывав в "Эльче", "Монако", "Милане" и московском "Спартаке".

С лета 2018 Пашалич находится в аренде в "Аталанте", где выглядит очень прилично, за эти два сезона забив 15 голов в 74 матчах с учетом всех соревнований.

Прямо сейчас "Аталанта" имеет отличные шансы попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон, а это дает итальянскому клубу возможность выкупить 25-летнего хорвата у "Челси", несмотря на кризис.

"Мы собираемся заключить постоянный контракт с Марио Пашаличем. Мы хотим воспользоваться опцией его выкупа у "Челси", — сообщил спортивный директор "Аталанты" Джованни Сартори Sky Sport.

Продажа игрока, которого на "Стэмфорд Бридж" никогда не видели в деле, повысит шансы "Челси" на приобретение Бена Чилуэлла из "Лестера" и Кая Хаверца из "Байера". Также "синие" надеются отбить часть своих затрат с помощью продажи Маркоса Алонсо, Эмерсона Палмери, Тьемуэ Бакайоко и Мичи Батшуайи.


Метки Аталанта, Пашалич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2020 07:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 12.06.2020 07:08 # chelsiukpro
    Бизнес кар!
    У Челси есть деньги и так купить кого захотят без продаж кого либо! Дело всё в ценах и Маринка небудет переплачивать!

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  2. chelsea88 12.06.2020 07:01 # chelsea88
    Бизнес машина.

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