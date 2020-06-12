Ван Дейк станет самым высокооплачиваемым игроком в истории "Ливерпуля"

Виргил Ван Дейк Защитник Виргил Ван Дейк станет самым высокооплачиваемым игроком в истории "Ливерпуля" с зарплатой в 220 тысяч фунтов в неделю.

В данный момент у Ван Дейка все еще действует контракт, который он заключил в январе 2018, когда перебрался в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" в статусе самого дорогого защитника в мире.

С тех пор Виргил добился огромных командных успехов, выиграв с "красными" Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира, а сейчас находится на пороге первого в истории мерсисайдского клуба чемпионства в Премьер-Лиге.

Преуспел Ван Дейк и на индивидуальном поприще, став практически образцом современного центрального защитника. Виргил является действующим Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов, действующим Игроком Года по версии УЕФА, а в последнем голосовании на "Золотой мяч" занял второе место, уступив всего семь баллов Лионелю Месси.

Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, 28-летний голландец уже полностью согласовал условия нового контракта до 2025 года, однако "Ливерпуль" планирует объявить о сделке только в следующем месяце.

Благодаря новому контракту Ван Дейк повысит свою зарплату с текущих 180 до 220 тыс. фунтов в неделю, перехватив у нападающего Мохамеда Салаха (200 тыс. фунтов в неделю) звание самого высокооплачиваемого игрока в команде Юргена Клоппа.

Утверждается, что аналогичную с Ван Дейком зарплату может получить и нападающий Садио Мане, чей действующий контракт истекает в 2023 году. Продление сотрудничества с 28-летним сенегальцем является одной из задач "Ливерпуля" на это лето.


Метки Ван Дейк, контракты, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2020 06:00

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  1. electric 12.06.2020 07:54 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  2. bmw-e34 12.06.2020 07:28 # bmw-e34
    Всё, всем пока. Ща пенсы спидозные придут... Фу фу фу быть с ними в одной комнате)))

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  3. bmw-e34 12.06.2020 07:22 # bmw-e34
    Вчера стрим смотрел с один футжурналистом, и там прошла мысль, что Ливерпуль не купил Вернера, лишь потому что хочет купить Мбаппе. Правда, при этом потребуется продать одного из Салах/Мане.

    Я думаю это будет Мане, не зря ему сейчас контракт переписывают, клаусулу хотят нормальную вписать.

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  4. muaxaxaxa 12.06.2020 07:04 # muaxaxaxa
    Нормально так, платить абсолютно среднему защитнику 220 к в неделю. Теперь понятно почему еще недавно ливер просил государство помочь ему платить зп своим сотрудникам. Все копейки ушли на огромную зарплату таким как ван дейк. Расточительство.

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  5. smokekush 12.06.2020 06:55 # smokekush
    Бомжи)

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  6. januzaj00 12.06.2020 06:41 # januzaj00
    Но зарплату сотрудникам выплатить не могут

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