Ван Дейк станет самым высокооплачиваемым игроком в истории "Ливерпуля"
Защитник Виргил Ван Дейк станет самым высокооплачиваемым игроком в истории "Ливерпуля" с зарплатой в 220 тысяч фунтов в неделю.
В данный момент у Ван Дейка все еще действует контракт, который он заключил в январе 2018, когда перебрался в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" в статусе самого дорогого защитника в мире.
С тех пор Виргил добился огромных командных успехов, выиграв с "красными" Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира, а сейчас находится на пороге первого в истории мерсисайдского клуба чемпионства в Премьер-Лиге.
Преуспел Ван Дейк и на индивидуальном поприще, став практически образцом современного центрального защитника. Виргил является действующим Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов, действующим Игроком Года по версии УЕФА, а в последнем голосовании на "Золотой мяч" занял второе место, уступив всего семь баллов Лионелю Месси.
Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, 28-летний голландец уже полностью согласовал условия нового контракта до 2025 года, однако "Ливерпуль" планирует объявить о сделке только в следующем месяце.
Благодаря новому контракту Ван Дейк повысит свою зарплату с текущих 180 до 220 тыс. фунтов в неделю, перехватив у нападающего Мохамеда Салаха (200 тыс. фунтов в неделю) звание самого высокооплачиваемого игрока в команде Юргена Клоппа.
Утверждается, что аналогичную с Ван Дейком зарплату может получить и нападающий Садио Мане, чей действующий контракт истекает в 2023 году. Продление сотрудничества с 28-летним сенегальцем является одной из задач "Ливерпуля" на это лето.
12.06.2020 06:00
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КНЯЗЬ!!!
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Всё, всем пока. Ща пенсы спидозные придут... Фу фу фу быть с ними в одной комнате)))
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Вчера стрим смотрел с один футжурналистом, и там прошла мысль, что Ливерпуль не купил Вернера, лишь потому что хочет купить Мбаппе. Правда, при этом потребуется продать одного из Салах/Мане.
Я думаю это будет Мане, не зря ему сейчас контракт переписывают, клаусулу хотят нормальную вписать.
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Нормально так, платить абсолютно среднему защитнику 220 к в неделю. Теперь понятно почему еще недавно ливер просил государство помочь ему платить зп своим сотрудникам. Все копейки ушли на огромную зарплату таким как ван дейк. Расточительство.
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Бомжи)
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Но зарплату сотрудникам выплатить не могут
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