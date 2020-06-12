Защитник Виргил Ван Дейк станет самым высокооплачиваемым игроком в истории "Ливерпуля" с зарплатой в 220 тысяч фунтов в неделю.

В данный момент у Ван Дейка все еще действует контракт, который он заключил в январе 2018, когда перебрался в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" в статусе самого дорогого защитника в мире.



С тех пор Виргил добился огромных командных успехов, выиграв с "красными" Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира, а сейчас находится на пороге первого в истории мерсисайдского клуба чемпионства в Премьер-Лиге.



Преуспел Ван Дейк и на индивидуальном поприще, став практически образцом современного центрального защитника. Виргил является действующим Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов, действующим Игроком Года по версии УЕФА, а в последнем голосовании на "Золотой мяч" занял второе место, уступив всего семь баллов Лионелю Месси.



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, 28-летний голландец уже полностью согласовал условия нового контракта до 2025 года, однако "Ливерпуль" планирует объявить о сделке только в следующем месяце.



Благодаря новому контракту Ван Дейк повысит свою зарплату с текущих 180 до 220 тыс. фунтов в неделю, перехватив у нападающего Мохамеда Салаха (200 тыс. фунтов в неделю) звание самого высокооплачиваемого игрока в команде Юргена Клоппа.



Утверждается, что аналогичную с Ван Дейком зарплату может получить и нападающий Садио Мане, чей действующий контракт истекает в 2023 году. Продление сотрудничества с 28-летним сенегальцем является одной из задач "Ливерпуля" на это лето.