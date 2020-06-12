Кариус: "Половина клубов Премьер-Лиги хотела меня"

Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус рассказал, что в юности им интересовалась половина клубов Премьер-Лиги.

26-летний Кариус, недавно досрочно вернувшийся из двухлетней аренды в "Бешикташе", принадлежит "красным" с 2016 года, однако далеко не все знают, что "Ливерпуль" — не первый английский клуб Лориса.



Будучи юниором, Кариус провел два года в академии "Манчестер Сити", который опередил множество других клубов, интересовавшихся талантливым немцем.



"Я выступал за национальную команду на турнире для 16-летних, и там на матчах было много скаутов. В 16 ты уже можешь заключить свой первый профессиональный контракт. У меня были предложения от всевозможных клубов в то время, но "Манчестер Сити" больше всех хотел помочь мне".



"Они показали мне конкретный план, как я смогу дорасти до первой команды. Это очаровало меня. Я вполне представлял, что останусь в "Штутгарте", но их концепция и их план были не так убедительны, как у "Сити".



"Поэтому я сказал себе: я собираюсь откликнуться на этот вызов и отправлюсь в Англию".



"Кто еще был заинтересован? Казалось, что половина клубов Премьер-Лиги. В Германии я по сути имел дело только со "Штутгартом", потому что они были знамениты своей работой с молодежью. Я провел замечательное время там".



"Я выслушал лишь планы "Сити" и "Штутгарта". В то время инвесторы только начали менять "Сити", и они все еще были клубом, который очень полагается на молодежь. Многим удалось совершить прорыв в "Сити", их академия хорошо работала, и поэтому в конце концов я выбрал их клуб", — сообщил Кариус Transfermarket.