Глен Джонсон призывает "Челси" купить Чилуэлла

Бывший игрок "Челси" Глен Джонсон призвал "синих" купить левого защитника "Лестера" Бена Чилуэлла.

23-летний Чилуэлл называется целью номер один для главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда по укреплению левого фланга обороны, и Джонсон всецело одобряет этот интерес.



По мнению Глена, Чилуэлл способен стать тем игроком, которого у "Челси" не было со времен Эшли Коула.



"Я говорил много раз, что я фанат Чилуэлла. Мне нравится, как он ведет себя. Ты особо не услышишь про него иных вещей, кроме как относящихся к футболу. Думаю, Лэмпс нашел бы с ним общий язык".



"Думаю, он является тем левым защитником, на которого можно положиться и которого они давно искали".



"Я знаю, что Эшли Коул был неподражаем, но если говорить о надежном левом защитнике от природы, то такого игрока у них достаточно давно не было, и я думаю, Чилуэлл будет очень успешен в "Челси".



"Маркос Алонсо — великолепный игрок. Но я не считаю его надежным левым защитником от природы. Несомненно, он замечательный игрок, но Чилуэлл — прирожденный крайний защитник".



"Конечно, он стоит дорого, но если у "Челси" будет возможность заключить сделку по адекватной цене, они должны попытаться сделать это", — сообщил Джонсон talkSPORT.