Клопп подтвердил, что "Ливерпуль" готов к возобновлению сезона

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда готова к возобновлению сезона.

У "красных" остается всего 10 дней на подготовку к дерби против "Эвертона". Это будет первый официальных матч подопечных Клоппа после более чем трех месяцев простоя из-за пандемии коронавируса.



Разгромив в четверг "Блэкберн" в товарищеской встрече со счетом 6:0, Клопп смог почувствовать, что его команда в порядке, хотя свою лучшую форму еще не набрала".



"Да, с первого дня команда выглядит хорошо. Форма — это, конечно, важно, но сейчас важнее настрой и работоспособность. Мы словно спросили себя, готовы ли вы к этим вещам".



"В первом матче нам не нужно показывать футбол высшего уровня, но нужно быть готовыми к борьбе, готовыми обороняться, готовым искать решения возникающих проблем или сложных ситуациях. И сегодня я убедился, что у нас это есть".



"Парни хорошо себя показали, и это впечатление неизменно с момента возвращения. Поэтому пока что все хорошо", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".