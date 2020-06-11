ФИФА разрешила открыть трансферное окно до окончания сезона

ФИФА объявила, что оставит за национальными федерациями право открыть летнее трансферное окно до окончания сезона.

Ранее исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс говорил, что его организация не позволит своим клубам подписывать новых игроков раньше 26 июля.



Большинство европейских лиг избрали похожую стратегию, однако в четверг ФИФА неожиданно объявила, что национальные федерации получат право открыть "первый регистрационный период" на сезон 2020/21 до окончания сезона 2019/20.



Формально это означает, что клубы смогут провести запланированные сделки, не дожидаясь окончания этого сезона, но задействовать зарегистрированных игроков по-прежнему смогут только в следующей кампании.



ФИФА также объявила, что игрокам будет позволено сыграть за максимум три различных клуба в течение одного сезона, а не за два, как было ранее.