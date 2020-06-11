Ришарлисон хочет многого достичь вместе с Анчелотти

Нападающий "Эвертона" Ришарлисон заявил, что хочет многого достичь вместе с главным тренером "ирисок" Карло Анчелотти.

С момента увольнения в декабре Марку Силвы, который и привел Ришарлисона на "Гудисон Парк", в прессе регулярно появляются слухи, что бразилец может уйти от "ирисок".



Ришарлисона сватают в "Манчестер Юнайтед" и "Барселону", однако 23-летний нападающий пока хочет остаться.



"Карло — один из величайших тренеров всех времен, и для меня честь работать с ним. Я многому учусь у него и уверен, что мы многого добьемся вместе".



"На мой взгляд, Анчелотти — один из величайших тренеров в истории. Думаю, он способен многое дать клубу. У него победный дух, и он не приемлет меньше, чем максимум, который ты можешь дать на поле".



"То отношение и то уважение, которые каждый испытывают к нему, очень важны и очень нам помогут", — сообщил Ришарлисон официальному веб-сайту "Эвертона".