"Ливерпуль" разгромил "Блэкберн"

Продолжая готовиться к возобновлению сезона Премьер-Лиги, "Ливерпуль" одержал победу 6:0 над "Блэкберном" в товарищеском матче.

Напомним, сезон 2019/20 возобновится для "красным" дерби против "Эвертона" на "Гудисон Парк" 21 июня. Причем подопечные Юргена Клоппа даже могут оформить чемпионство в этом матче, если выиграют сами и если четырьмя днями ранее "Манчестер Сити" уступит "Арсеналу".



В рамках подготовки к мерсисайдском дерби "Ливерпуль" провел товарищеский матч на "Энфилде" в четверг и одержал крупную победу благодаря голам Наби Кейта, Садио Мане, Такуми Минамино, Жоэля Матипа, Ки-Яна Хувера и Лейтона Кларксона.



Отметим, что голкипер Адриан, защитник Энди Робертсон и нападающий Мохамед Салах пропустили игру против представителя Чемпионшпа из-за небольших проблем со здоровьем.