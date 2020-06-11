"Ливерпуль" разгромил "Блэкберн"
Продолжая готовиться к возобновлению сезона Премьер-Лиги, "Ливерпуль" одержал победу 6:0 над "Блэкберном" в товарищеском матче.
Напомним, сезон 2019/20 возобновится для "красным" дерби против "Эвертона" на "Гудисон Парк" 21 июня. Причем подопечные Юргена Клоппа даже могут оформить чемпионство в этом матче, если выиграют сами и если четырьмя днями ранее "Манчестер Сити" уступит "Арсеналу".
В рамках подготовки к мерсисайдском дерби "Ливерпуль" провел товарищеский матч на "Энфилде" в четверг и одержал крупную победу благодаря голам Наби Кейта, Садио Мане, Такуми Минамино, Жоэля Матипа, Ки-Яна Хувера и Лейтона Кларксона.
Отметим, что голкипер Адриан, защитник Энди Робертсон и нападающий Мохамед Салах пропустили игру против представителя Чемпионшпа из-за небольших проблем со здоровьем.
11.06.2020 19:00
Просмотров: 1089
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Очень радует что резерв порезвился. Где можно потор посмотреть? Хотя бы голы?
(ответить)
первый пошёл.
(ответить)
Счёт как раз под стать сильнейшему клубу мира и будущему чемпиону АПЛ
(ответить)
Даже у Блэкберна есть АПЛ.
(ответить)
Да всем похуй
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий