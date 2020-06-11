"Ливерпуль" разгромил "Блэкберн"

Садио Мане Продолжая готовиться к возобновлению сезона Премьер-Лиги, "Ливерпуль" одержал победу 6:0 над "Блэкберном" в товарищеском матче.

Напомним, сезон 2019/20 возобновится для "красным" дерби против "Эвертона" на "Гудисон Парк" 21 июня. Причем подопечные Юргена Клоппа даже могут оформить чемпионство в этом матче, если выиграют сами и если четырьмя днями ранее "Манчестер Сити" уступит "Арсеналу".

В рамках подготовки к мерсисайдском дерби "Ливерпуль" провел товарищеский матч на "Энфилде" в четверг и одержал крупную победу благодаря голам Наби Кейта, Садио Мане, Такуми Минамино, Жоэля Матипа, Ки-Яна Хувера и Лейтона Кларксона.

Отметим, что голкипер Адриан, защитник Энди Робертсон и нападающий Мохамед Салах пропустили игру против представителя Чемпионшпа из-за небольших проблем со здоровьем.


Метки Блэкберн, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2020 19:00

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Последние комментарии:




  1. scouser2005 11.06.2020 20:03 # scouser2005
    Очень радует что резерв порезвился. Где можно потор посмотреть? Хотя бы голы?

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  2. frisby 11.06.2020 19:55 # frisby
    первый пошёл.

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  3. pamirec777 11.06.2020 19:27 # pamirec777
    Счёт как раз под стать сильнейшему клубу мира и будущему чемпиону АПЛ

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  4. skychnie-oboi 11.06.2020 19:11 # skychnie-oboi
    Даже у Блэкберна есть АПЛ.

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  5. liverpo0ol 11.06.2020 19:08 # liverpo0ol
    Да всем похуй

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