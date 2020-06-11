Клубы Премьер-Лиги обсуждают поддержку кампании Black Lives Matter

Black Lives Matter Клубы Премьер-Лиги ведут переговоры о том, чтобы заменить фамилии сзади игровых футболок на девиз Black Lives Matter.

В последние дни в английском футболе активно муссируется тема о том, что клубам Премьер-Лиги следует после возобновления сезона публично выразить свою поддержку протестам темнокожих по всему миру.

Например, антирасистская организация Kick It Out предлагала заменить традиционный предматчевый ритуал рукопожатий, который временно невозможен из-за пандемии коронавируса, на преклонение колена.

Однако The Athletic стало известно, что клубы Премьер-Лиги собираются поступить иначе. Если эта инициатива будет одобрена необходимым количеством голосов, на свой первый матч после возобновления сезона каждая команда выйдет в футболках, где вместе фамилий футболистов будет фраза "Жизни темнокожих важны".


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2020 18:00

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  1. tvinkovod 11.06.2020 18:33 # tvinkovod
    совсем ебанулись

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  2. kukuruzzo 11.06.2020 18:26 # kukuruzzo
    Животворящую ногу Панина этому бабуину

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  3. whitenigger 11.06.2020 18:21 # whitenigger
    Так давайте поддержим всех ниггеров, и дружно отправим этих пидорасов обратно на их родину - в Африку

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  4. ganinilyha 11.06.2020 18:14 # ganinilyha
    Этому миру нужен герой-разумист. Белый, естественно.

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  5. wroo-net 11.06.2020 18:02 # wroo-net
    Опаа! Ща крутые комменты подъдут)

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