Клубы Премьер-Лиги обсуждают поддержку кампании Black Lives Matter

Клубы Премьер-Лиги ведут переговоры о том, чтобы заменить фамилии сзади игровых футболок на девиз Black Lives Matter.

В последние дни в английском футболе активно муссируется тема о том, что клубам Премьер-Лиги следует после возобновления сезона публично выразить свою поддержку протестам темнокожих по всему миру.



Например, антирасистская организация Kick It Out предлагала заменить традиционный предматчевый ритуал рукопожатий, который временно невозможен из-за пандемии коронавируса, на преклонение колена.



Однако The Athletic стало известно, что клубы Премьер-Лиги собираются поступить иначе. Если эта инициатива будет одобрена необходимым количеством голосов, на свой первый матч после возобновления сезона каждая команда выйдет в футболках, где вместе фамилий футболистов будет фраза "Жизни темнокожих важны".