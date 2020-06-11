Клубы Премьер-Лиги обсуждают поддержку кампании Black Lives Matter
Клубы Премьер-Лиги ведут переговоры о том, чтобы заменить фамилии сзади игровых футболок на девиз Black Lives Matter.
В последние дни в английском футболе активно муссируется тема о том, что клубам Премьер-Лиги следует после возобновления сезона публично выразить свою поддержку протестам темнокожих по всему миру.
Например, антирасистская организация Kick It Out предлагала заменить традиционный предматчевый ритуал рукопожатий, который временно невозможен из-за пандемии коронавируса, на преклонение колена.
Однако The Athletic стало известно, что клубы Премьер-Лиги собираются поступить иначе. Если эта инициатива будет одобрена необходимым количеством голосов, на свой первый матч после возобновления сезона каждая команда выйдет в футболках, где вместе фамилий футболистов будет фраза "Жизни темнокожих важны".
11.06.2020 18:00
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совсем ебанулись
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Животворящую ногу Панина этому бабуину
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Так давайте поддержим всех ниггеров, и дружно отправим этих пидорасов обратно на их родину - в Африку
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Этому миру нужен герой-разумист. Белый, естественно.
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Опаа! Ща крутые комменты подъдут)
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