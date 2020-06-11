Клубы Премьер-Лиги одобрили протоколы проведения матчей

Клубы Премьер-Лиги одобрили протоколы, регулирующие проведение матчей в безопасных для всех участников условиях.

Напомним, сезон Премьер-Лиги 2019/20 возобновляется уже 17 июня, и за неделю до этой даты у клубов еще не были определены принципы безопасного проведения матчей.



Однако сегодня этот недочет был исправлен. Как сообщает Sky Sports, все 20 клубов дивизиона проголосовали за соответствующие протоколы.



В этих протоколах детально расписаны все механизмы, включая прибытие команд на стадион, передвижение внутри арены, а также определено количество людей, которые необходимы для проведения футбольного матча.



На данный момент единственным из первых трех туров матчем, который может пройти на нейтральном поле, является противостояние "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" 2 июля. Окончательное решение насчет этого должен принять городской совет Манчестера.