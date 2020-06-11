Алли дисквалифицирован на матч против МЮ за шутку про коронавирус

Деле Алли Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли пропустит матч Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" из-за дисквалификации, которой он был наказан за неудачную шутку в социальной сети.

Еще в феврале Алли опубликовал в Snapchat видео, где он в аэропорту пошутил над мужчиной азиатской внешности по поводу бушевавшего на тот момент только в Китае коронавируса.

Деле немедленно осознал свою правоту, удалил видео и принес извинения, однако спустя две с лишним недели FA обвинила 24-летнего англичанина в нарушении правил, регулирующих поведение футболистов в социальных сетях, а также в оскорблении на расовой почве.

И вот сегодня, спустя четыре месяца после инцидента, Ассоциация объявила, что независимая комиссия сочла вину Алли доказанной, хотя сам Деле не захотел признать, что оскорбил другого человека.

В результате Алли был дисквалифицирован на ближайший матч своего клуба и оштрафован на 50 тысяч фунтов. Также Деле предстоит пройти образовательный курс.

Таким образом, домашний матч Премьер-Лиги против "Юнайтед" 19 июня команда Жозе Моуриньо проведет без своего ведущего игрока.


Метки FA, Алли, дисквалификации, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2020 16:00

Количество просмотров Просмотров: 916

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 11.06.2020 16:43 # mancunia-planet
    Ахуена!

    (ответить)

  2. muaxaxaxa 11.06.2020 16:42 # muaxaxaxa
    Ебать, неудачник!

    (ответить)

  3. mrork 11.06.2020 16:27 # mrork
    Ебнулись суки со своим вирусом, пиздоц

    (ответить)

  4. slaeme 11.06.2020 16:15 # slaeme
    "Деле немедленно осознал свою правоту" ?

    (ответить)

  5. attic06 11.06.2020 16:11 # attic06
    Последние 2 сезона Деле Алли, на мой взгляд, далеко не ведущий, а просто игрок стартового состава середняка.

    (ответить)

  6. whitenigger 11.06.2020 16:08 # whitenigger
    Слава Аллаху хоть черножопого гея не оскорбил, иначе закончил бы карьеру!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: