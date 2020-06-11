Алли дисквалифицирован на матч против МЮ за шутку про коронавирус
Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли пропустит матч Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" из-за дисквалификации, которой он был наказан за неудачную шутку в социальной сети.
Еще в феврале Алли опубликовал в Snapchat видео, где он в аэропорту пошутил над мужчиной азиатской внешности по поводу бушевавшего на тот момент только в Китае коронавируса.
Деле немедленно осознал свою правоту, удалил видео и принес извинения, однако спустя две с лишним недели FA обвинила 24-летнего англичанина в нарушении правил, регулирующих поведение футболистов в социальных сетях, а также в оскорблении на расовой почве.
И вот сегодня, спустя четыре месяца после инцидента, Ассоциация объявила, что независимая комиссия сочла вину Алли доказанной, хотя сам Деле не захотел признать, что оскорбил другого человека.
В результате Алли был дисквалифицирован на ближайший матч своего клуба и оштрафован на 50 тысяч фунтов. Также Деле предстоит пройти образовательный курс.
Таким образом, домашний матч Премьер-Лиги против "Юнайтед" 19 июня команда Жозе Моуриньо проведет без своего ведущего игрока.
11.06.2020 16:00
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Последние комментарии:
Ахуена!
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Ебать, неудачник!
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Ебнулись суки со своим вирусом, пиздоц
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"Деле немедленно осознал свою правоту" ?
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Последние 2 сезона Деле Алли, на мой взгляд, далеко не ведущий, а просто игрок стартового состава середняка.
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Слава Аллаху хоть черножопого гея не оскорбил, иначе закончил бы карьеру!
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