Алли дисквалифицирован на матч против МЮ за шутку про коронавирус

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли пропустит матч Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" из-за дисквалификации, которой он был наказан за неудачную шутку в социальной сети.

Еще в феврале Алли опубликовал в Snapchat видео, где он в аэропорту пошутил над мужчиной азиатской внешности по поводу бушевавшего на тот момент только в Китае коронавируса.



Деле немедленно осознал свою правоту, удалил видео и принес извинения, однако спустя две с лишним недели FA обвинила 24-летнего англичанина в нарушении правил, регулирующих поведение футболистов в социальных сетях, а также в оскорблении на расовой почве.



И вот сегодня, спустя четыре месяца после инцидента, Ассоциация объявила, что независимая комиссия сочла вину Алли доказанной, хотя сам Деле не захотел признать, что оскорбил другого человека.



В результате Алли был дисквалифицирован на ближайший матч своего клуба и оштрафован на 50 тысяч фунтов. Также Деле предстоит пройти образовательный курс.



Таким образом, домашний матч Премьер-Лиги против "Юнайтед" 19 июня команда Жозе Моуриньо проведет без своего ведущего игрока.