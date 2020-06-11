Артета предвкушает выезд к "Сити"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился своими ожиданиями от предстоящего матча против "Манчестер Сити".

Этот сезон Премьер-Лиги возобновится для "канониров" уже 17 июня выездом к действующему чемпиону Премьер-Лиги.



Артета лишь в декабре покинул "Этихад", чтобы возглавить "Этихад", так что возвращение туда будет весьма эмоциональным событием для испанского специалиста.



"Это будет странно, не могу отрицать этого. Я знаю каждого там и провел там четыре волшебных года с этими игроками и этим персоналом".



"Я испытываю большой восторг, и мне не терпится снова начать сражаться и делать то, что мы любим больше всего, — играть в футбол".



"Это будет очень особенный матч для меня, и я нахожусь в его предвкушении", — сообщил Артета Sky Sports.