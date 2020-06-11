Рафаэль: "Толиссо идеален для "Юнайтед"

Корентин Толиссо Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Да Сильва рекомендовал "красным дьяволам" обратить внимание на полузащитника "Баварии" Корентина Толиссо.

В Мюнхене у Толиссо есть контракт до 2022 года, но нет твердого места в стартовом составе, и уже давно ходят слухи, что Корентин может покинуть "Баварию" этим летом.

Одним из возможных направлений для Толиссо назывался как раз "Юнайтед", и Рафаэль, поигравший с 25-летним французом в "Лионе", считает, что это был бы отличный вариант.

"Один из лучших полузащитников, с кем мне довелось играть вместе. Думаю, он будет идеален для "Манчестер Юнайтед". Надеюсь, он перейдет туда", — написал Да Сильва в твиттере.


Метки Бавария, Да Сильва, Манчестер Юнайтед, Толиссо

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2020 14:00

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  1. vyrentz 11.06.2020 14:58 # vyrentz
    да какая разница кто будет играть в составе, пока у руля подобие тренера.

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  2. contrario 11.06.2020 14:15 # contrario
    игрок который имеет псих. блокаду после крестов и убирает ноги в каждом стыке как раз клиент скама.

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