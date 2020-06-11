Клубы Премьер-Лиги потеряют 500 млн. фунтов из-за коронавируса

Трофей Премьер-Лиги Из-за пандемии коронавируса клубы Премьер-Лиги безвозвратно потеряют 500 миллионов фунтов в виде доходов.

Напомним, в марте пандемия COVID-19 остановила английский футбольный сезон на три с лишним месяца. Несмотря на то, что Премьер-Лига возобновится уже на следующей неделе, говорить о возвращении в норму преждевременно — клубы будут играть при соблюдении строгих протоколов безопасности и при пустых трибунах.

Клубы Премьер-Лиги потеряют деньги не только из-за отсутствия зрителей на стадионах. Также им придется возместить часть сумм по спонсорским и телевизионным контрактам.

Аналитики из Deloitte ожидают, что в своих отчетах за сезон 2019/20 клубы Премьер-Лиги суммарно отразят доходы на 1 млрд. фунтов меньше планировавшихся, и только половина этой суммы будет отыграна в следующей кампании — 500 млн. фунтов будут потеряны безвозвратно.


Метки Премьер-Лига, финансы

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2020 12:00

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Последние комментарии:




  1. scouser2005 11.06.2020 12:58 # scouser2005
    Пусть теряют. Мы то в плюсах будем по любому.

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  2. meshuggah 11.06.2020 12:32 # meshuggah
    человеческие жизни важнее, только отбитые зерпуки и мать родную продадут ради картонки

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