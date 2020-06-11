Оуэн назвал решение "Ливерпуля", которое сделало переход Вернера невозможным

Экс-игрок "Ливерпуля" и сборной Англии Майкл Оуэн считает, что "красные" лишились шансов на нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера еще в прошлом году, когда подписали новый контракт с Дивоком Ориги.

Своей редкой, но действительно меткой игрой в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов в прошлом сезоне Ориги заслужил новый контракт, закрепившись в статусе первого дублера основного трио нападения из Мохамеда Салаха, Роберто Фирмино и Садио Мане.



По мнению Оуэна, то решение и стоило "Ливерпулю" Вернера — "Челси" такой игрок нужнее.



"Проблема в том, что "Ливерпуль" дал новый долгосрочный контракт Дивоку Ориги не так давно. Этим они практически провозгласили: "Хорошо, он будет нашим запасным планом на случай, если кто-нибудь травмируется".



"Вернер — игрок топ-уровня, и я думаю, будь у Клоппа такой выбор, он бы без колебаний согласился сделать Вернера своим четвертым нападающим".



"Однако тебе нужно соблюдать баланс, учитывая ситуацию с финансами. И я просто думаю, что "Челси" нуждается в нем больше. Думаю, он был бы счастлив отправиться в "Ливерпуль", но в данную минуту "Челси" нуждается в нем больше и может предложить ему эту возможность сделать следующий шаг", — цитирует Оуэна Liverpool Echo.