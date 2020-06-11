Оуэн назвал решение "Ливерпуля", которое сделало переход Вернера невозможным

Тимо Вернер Экс-игрок "Ливерпуля" и сборной Англии Майкл Оуэн считает, что "красные" лишились шансов на нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера еще в прошлом году, когда подписали новый контракт с Дивоком Ориги.

Своей редкой, но действительно меткой игрой в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов в прошлом сезоне Ориги заслужил новый контракт, закрепившись в статусе первого дублера основного трио нападения из Мохамеда Салаха, Роберто Фирмино и Садио Мане.

По мнению Оуэна, то решение и стоило "Ливерпулю" Вернера — "Челси" такой игрок нужнее.

"Проблема в том, что "Ливерпуль" дал новый долгосрочный контракт Дивоку Ориги не так давно. Этим они практически провозгласили: "Хорошо, он будет нашим запасным планом на случай, если кто-нибудь травмируется".

"Вернер — игрок топ-уровня, и я думаю, будь у Клоппа такой выбор, он бы без колебаний согласился сделать Вернера своим четвертым нападающим".

"Однако тебе нужно соблюдать баланс, учитывая ситуацию с финансами. И я просто думаю, что "Челси" нуждается в нем больше. Думаю, он был бы счастлив отправиться в "Ливерпуль", но в данную минуту "Челси" нуждается в нем больше и может предложить ему эту возможность сделать следующий шаг", — цитирует Оуэна Liverpool Echo.


Метки Вернер, Ливерпуль, Оуэн, РБ Лейпциг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2020 11:00

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  1. gerrard08 11.06.2020 11:34 # gerrard08
    Кинули пенсам кость, в виде одолжения, а те и рады схавать ее, с пеной у рта доказывая что они сами этого добились. Неблагодарные животные.

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  2. jabajaba 11.06.2020 11:17 # jabajaba
    вторая неделя пошла, а колбасу все бомбит пукан

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  3. xoce-moyp 11.06.2020 11:16 # xoce-moyp
    Тема про скамейку ЛФК, рили уже подзаепала.

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  4. pamirec777 11.06.2020 11:08 # pamirec777
    Ориги заслужил тот контракт тремя голами. Он уже легенда Ливерпуля в отличии от некоторых крыс(не будем показывать пальцами на ОУЭНА)

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