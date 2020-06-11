Гиггз уверяет, что не участвовал в работе штаба Мойеса

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз заявил, что почти не принимал участия в работе тренерского штаба Дэвида Мойеса на "Олд Траффорд".

Напомним, свой заключительный сезон в "Юнайтед" Гиггз провел в качестве играющего тренера, ассистируя Мойесу, а под финиш кампании, когда Дэвид был уволен, даже ненадолго приняв управление командой.



Однако Гиггз умывает руки и уверяет, что Мойес провалился без его помощи — Райан ощущал себя игроком, а не тренером.



"Это было немного по-другому. Я уже начал дистанцироваться от других игроков — мне было 39-40, и что общего у меня могло быть с молодежью? Не так уж много, но мы по-прежнему делили раздевалку и оставались партнерами по команде".



"Я получал свою Pro-лицензию в Турции, когда Дэвид Мойес позвонил мне и попросил присоединиться к нему в качестве тренера. Я думал, что это может быть мой последний сезон в качестве игрока, и именно на игре в футбол я хотел сосредоточиться, однако я также понимал, что это мой следующий шаг, поэтому я согласился".



"Но по факту я по-прежнему был игроком и особо не участвовал в тренерской работе. Я не провел ни тренировки, потому что не мог — я все еще играл".



"Я участвовал в собраниях и заранее приезжал на тренировки, но это было сложно. Ты должен приехать на полтора часа раньше, а у меня был собственный ритуал подготовки к тренировкам, поэтому мне становилось все сложнее и сложнее".



"Мои отношения с игроками не изменились — я просто возвращался к ним после собрания, а они спрашивали меня: "Что будем делать сегодня?" — сообщил Гиггз в подкасте UTD.