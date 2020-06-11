Отец Партея назвал цену за своего сына для "Арсенала"

Отец полузащитника "Атлетико" Томаса Партея рассказал, какую сумму денег нужно найти "Арсеналу" для приобретения его сына.

По слухам, Партей является целью номер один для главного тренера "канониров" Микеля Артеты на летнее трансферное окно. Ранее пресса также сообщала, что и сам Томас хочет перебраться на "Эмирейтс".



По словам Партея-старшего, его сын доступен для трансфера за 50 милоионов евро (44.5 млн. фунтов). Чтобы потянуть такую покупку, "Арсеналу" может потребоваться продать кого-нибудь из имеющихся игроков.



"В контракте моего сына с "Атлетико" есть пункт об отступных. Это означает, что любой клуб, который заинтересован в его приобретении, должен будет выплатить требуемую сумму".



"Если "Арсенал" или какая-либо другая команда, о которых говорит пресса, удовлетворит требования "Атлетико", тогда они смогут купить моего сына".



"Я постоянно созваниваюсь с сыном, и он достаточно взрослый, чтобы принять решение о переходе самостоятельно. Я готов поддержать его решение и буду поддерживать команду, в которую он отправится", — сообщил Джейкоб Партей Silver Online.