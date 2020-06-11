Касорла не собирается становиться ассистентом Артеты

Полузащитник "Вильярреала" Санти Касорла, вероятно, откажется войти в тренерский штаб Микеля Артеты в "Арсенале".

Ранее в своей карьере Касорла провел шесть сезонов на "Эмирейтс", включая четыре бок о бок с Артетой, с которым они были большими друзьями и который ныне является главным тренером "Арсенал".



По информации Daily Mail, 35-летний испанец собирается повесить бутсы на гвоздь в конце этого сезона и действительно имеет предложение вернуться в "Арсенал" на тренерскую работу, однако Санти склоняется к другому роду деятельности.



"Я уже принял решение, но прямо сейчас не время говорить что-либо. У меня его представление, чего я хочу, но я расскажу об этом, когда будет подходящее время. Пока это время не настало, и мы должны сосредоточиться на игре".



"Остановка сезон помогла мне поразмышлять, прислушаться к своему организму, но я не хочу предвосхищать вас или чересчур спекулировать".



"У меня есть представление, и когда придет время, я расскажу и все объясню. А пока что нам требуется концентрация".



"Я хочу сохранить связь с футболом. Я бы мог стать тренером, но я больше вижу себя в роли спортивного директора", — сообщил Касорла Cadena SER.