Светская хроника за четверг

"Манчестер Юнайтед" придется заплатить 115 миллионов фунтов, чтобы заполучить Джейдона Санчо. "Реал" составит конкуренцию "Челси" в борьбе за Кая Хаверца. Имя "Ливерпуля" появилось на кубке Премьер-Лиги. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

Дортмундская "Боруссия" смирилась с тем, что уход вингера Джейдона Санчо — это лишь вопрос времени. (Evening Standard)



Однако "Боруссия" не понизит названную "Манчестер Юнайтед" цену — 115 миллионов фунтов. (The Telegraph)



"Юнайтед" начал переговоры о покупке полузащитника "Баварии" Корентина Толиссо. (Daily Express)



"Юнайтед" провел переговоры с агентом нападающего "Монако" Виссема Бин Йеддера. (Le 10 Sport)



"Ньюкасл" уже обсуждает переход полузащитника Филиппе Коутиньо из "Барселоны". (France Football)



"Барселона" готова отпустить Коутиньо в "Челси" в обмен на какого-нибудь игрока "синих" с доплатой. (Sport)



"Реал" вступил в борьбу за Кая Хаверца, однако "Челси" остается главным претендентом на полузащитника "Байера". (The Sun)



Голкипер "Аякса" Андре Онана перейдет в "Челси" или ПСЖ этим летом за 27 млн. фунтов. (The Sun)



Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха вызывает интерес со стороны ПСЖ. (90min)



"Саутгемптон" попытается оградить левого защитника Райана Бертрана от интереса "Лестера" с помощью нового контракта. (Daily Mail)



Вингер Райан Фрэйзер откажется от краткосрочного продления контракта с "Борнмутом" и уйдет из клуба уже 30 июня. (The Sun)



"Тоттенхэм", "Лестер" и "Эвертон" хотят капитана "Саугемптона" Пьер-Эмиля Хейбьерга, который, вероятно, будет продан этим летом. (talkSPORT)



Другое



Имя "Ливерпуля" уже было выгравирована на кубке Премьер-Лиги в качества чемпиона в сезоне 2019/20. (Daily Mirror)



Всего за одну неделю до выезда к "Манчестер Сити" "Арсенал" потерпел поражение 2:3 от "Брентфорда" из Чемпионшипа. (Goal)



"Челси" одержал минимальную победу над "Редингом" в товарищеском матче благодаря голу Педро. (The Sun)



"Юнайтед" проведет сразу два товарищеских матча против "Вест Бромвича" на "Олд Траффорд" в пятницу. (The Telegraph)



Шансы на возвращение Криса Хьютона на должность главного тренера "Бирмингема" призрачны. (Birmingham Mail)



Консорциум East Street Investments приобрел "Чарльтон" из Лиги Один. (Sky Sports)



За прошлый сезон клубы Премьер-Лиги и Футбольной Лиги выплатили в британскую казну 2.3 млрд. фунтов в виде налогов. (Sky Sports)



Клубам Чемпионшипа придется ввести потолок зарплат, чтобы пережить кризис. (Daily Mirror)