"Шеффилд Юнайтед" заключил новые контракты со своими капитаном и вице-капитаном

Оливер Норвуд и Билли Шарп Капитан "Шеффилд Юнайтед" Билли Шарп и его заместитель Оливер Норвуд заключили новые контракты с клубом.

Предыдущие контракты обоих игроков истекали уже 30 июня, однако "клинкам" удалось предотвратить уход лидеров своей раздевалки.

34-летний нападающий Шарп, который за три своих периода в клубе забил 93 гола в 197 матчах, продлил сотрудничество на два года, тогда как 29-летний полузащитник Норвуд, перебравшийся на "Брамалл Лэйн" в 2018, получил сделку на три года.

Добавим, что на момент остановки сезона "Шеффилд Юнайтед" занимал седьмое место в Премьер-Лиге, но при этом имеет матч в запасе — если подопечные Криса Уайлдера обыграют "Астон Виллу" 17 июня, то поднимутся на пятую строчку.


Метки контракты, Норвуд, Шарп, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2020 00:05

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  1. martingor 11.06.2020 00:35 # martingor
    два магнитофона SHARP и KENWOOD заключили контракты с футбольным клубом, до чего дошел мир с кароновирусом ,что люди бояться играть в футбол

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