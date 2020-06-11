"Шеффилд Юнайтед" заключил новые контракты со своими капитаном и вице-капитаном

Капитан "Шеффилд Юнайтед" Билли Шарп и его заместитель Оливер Норвуд заключили новые контракты с клубом.

Предыдущие контракты обоих игроков истекали уже 30 июня, однако "клинкам" удалось предотвратить уход лидеров своей раздевалки.



34-летний нападающий Шарп, который за три своих периода в клубе забил 93 гола в 197 матчах, продлил сотрудничество на два года, тогда как 29-летний полузащитник Норвуд, перебравшийся на "Брамалл Лэйн" в 2018, получил сделку на три года.



Добавим, что на момент остановки сезона "Шеффилд Юнайтед" занимал седьмое место в Премьер-Лиге, но при этом имеет матч в запасе — если подопечные Криса Уайлдера обыграют "Астон Виллу" 17 июня, то поднимутся на пятую строчку.