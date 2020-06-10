Леманн раскритиковал "Арсенал" за назначение Эмери

Бывший голкипер "Арсенала" Йенс Леманн раскритиковал лондонский клуб за назначение Унаи Эмери главным тренером два года назад.

Летом 2018 именно Эмери сменил на тренерском мостике "Арсенала" Арсена Венгера, в штабе которого трудился Леманн.



Леманн считает, что спортивный директор "канониров" Рауль Санллехи со своими соратниками совершили большую ошибку, доверившись людям, которые даже не могли нормально говорить по-английскими.



"Я был ассистентом главного тренера на протяжении двух лет, но затем Арсен ушел, и они полностью поменяли тренерский штаб, и я думаю, они совершили ошибку, сделав ставку не на тех парней".



"Люди в руководящих кругах порой не обладают знаниями насчет футбола, которые есть у меня, и у них нет опыта побед. Поэтому им непросто".



"Думаю, Эмери захотел привести свой штаб, который даже не говорит по-английски. Он просто не захотел видеть рядом с собой парня вроде меня, выступавшего за этот клуб в качестве игрока".



"Думаю, его назначение главным тренером "Арсенала" стало большим подарком для него, потому что он не был хорош, не был достаточно хорош из-за языкового барьера".



"Возможно, у него были кое-какие хорошие испанские идеи, но он так и не смог перенести их в английский футбол", — цитирует Леманна Football.London.