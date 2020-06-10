"Арсенал" и "Тоттенхэм" готовы преклонить колено

"Арсенал" и "Тоттенхэм" находятся в числе клубов, готовых преклонить колено во время возобновления сезона Премьер-Лиги, чтобы выразить свою солидарность протестам темнокожих по всему миру после гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Лишь на днях антираситская организация Kick It Out предложила клубам Премьер-Лиги заменить традиционную предматчевую церемонию рукопожатий, которая временно невозможна из-за пандемии корнавируса, на преклонение колена.



По информации ESPN, эта идея нашла большой отклик в Премьер-Лиге, и боссы клубов собираются ее обсудить во время очередной видеоконференции на текущей неделе.



Защитник "Кристал Пэлас" Патрик Ван Анхольт уже подтвердил, что готов встать на колено и поддержать кампанию Black Lives Matter ("Жизни темнокожих важны").



"Я на 100 процентов готов сделать это. Это уже происходило в Германии, и некоторые команды Премьер-Лиги сделали это на тренировках. У нас как у глобального спорта есть платформа, которую мы должны использовать сообща", — сообщил Ван Анхольт Sky Sports.