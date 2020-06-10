"Арсенал" и "Тоттенхэм" готовы преклонить колено

Джордж Флойд "Арсенал" и "Тоттенхэм" находятся в числе клубов, готовых преклонить колено во время возобновления сезона Премьер-Лиги, чтобы выразить свою солидарность протестам темнокожих по всему миру после гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Лишь на днях антираситская организация Kick It Out предложила клубам Премьер-Лиги заменить традиционную предматчевую церемонию рукопожатий, которая временно невозможна из-за пандемии корнавируса, на преклонение колена.

По информации ESPN, эта идея нашла большой отклик в Премьер-Лиге, и боссы клубов собираются ее обсудить во время очередной видеоконференции на текущей неделе.

Защитник "Кристал Пэлас" Патрик Ван Анхольт уже подтвердил, что готов встать на колено и поддержать кампанию Black Lives Matter ("Жизни темнокожих важны").

"Я на 100 процентов готов сделать это. Это уже происходило в Германии, и некоторые команды Премьер-Лиги сделали это на тренировках. У нас как у глобального спорта есть платформа, которую мы должны использовать сообща", — сообщил Ван Анхольт Sky Sports.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 10.06.2020 22:00

Количество просмотров Просмотров: 511

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. bezviz 10.06.2020 23:03 # bezviz
    Долбоящеры тупые они не ему поклоняются а типа против расизма

    (ответить)

  2. sexan 10.06.2020 22:50 # sexan
    Мда... При чём тут АПЛ и американский нигер - отморозок? Лучше раком встаньте, а не на колено.

    (ответить)

  3. superperez101 10.06.2020 22:50 # superperez101
    мир сошел с ума

    (ответить)

  4. mihajlo-fan 10.06.2020 22:49 # mihajlo-fan
    Автоматическая дисквалификация в премьершип всем куколдским клубам в следующем сезоне. Начать с лгбтпуля

    (ответить)

  5. alexomck 10.06.2020 22:17 # alexomck
    это тот чел с 9 ходками чтоль? :)
    неповезло Чикатило белым родиться, его тож кровавый режим замучал, да.

    (ответить)

  6. serg110kv 10.06.2020 22:14 # serg110kv
    Это пизда!

    (ответить)

  7. liverpo0ol 10.06.2020 22:07 # liverpo0ol
    Это ж убийца, мир е6анулся, это дно

    (ответить)

  8. ganinilyha 10.06.2020 22:03 # ganinilyha
    Преступной обезьяне поклоняться...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: