"Арсенал" и "Тоттенхэм" готовы преклонить колено
"Арсенал" и "Тоттенхэм" находятся в числе клубов, готовых преклонить колено во время возобновления сезона Премьер-Лиги, чтобы выразить свою солидарность протестам темнокожих по всему миру после гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
Лишь на днях антираситская организация Kick It Out предложила клубам Премьер-Лиги заменить традиционную предматчевую церемонию рукопожатий, которая временно невозможна из-за пандемии корнавируса, на преклонение колена.
По информации ESPN, эта идея нашла большой отклик в Премьер-Лиге, и боссы клубов собираются ее обсудить во время очередной видеоконференции на текущей неделе.
Защитник "Кристал Пэлас" Патрик Ван Анхольт уже подтвердил, что готов встать на колено и поддержать кампанию Black Lives Matter ("Жизни темнокожих важны").
"Я на 100 процентов готов сделать это. Это уже происходило в Германии, и некоторые команды Премьер-Лиги сделали это на тренировках. У нас как у глобального спорта есть платформа, которую мы должны использовать сообща", — сообщил Ван Анхольт Sky Sports.
10.06.2020 22:00
Просмотров: 511
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Долбоящеры тупые они не ему поклоняются а типа против расизма
(ответить)
Мда... При чём тут АПЛ и американский нигер - отморозок? Лучше раком встаньте, а не на колено.
(ответить)
мир сошел с ума
(ответить)
Автоматическая дисквалификация в премьершип всем куколдским клубам в следующем сезоне. Начать с лгбтпуля
(ответить)
это тот чел с 9 ходками чтоль? :)
неповезло Чикатило белым родиться, его тож кровавый режим замучал, да.
(ответить)
Это пизда!
(ответить)
Это ж убийца, мир е6анулся, это дно
(ответить)
Преступной обезьяне поклоняться...
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий