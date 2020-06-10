Еще один случай заболевания коронавирусом выявлен в Премьер-Лиге

Мяч Премьер-Лиги Очередной раунд тестирования игроков и сотрудников клубов Премьер-Лиги на коронавирус выявил один положительный результат.

В минувшие понедельник и вторник клубы Премьер-Лиги сдали 1,213 проб биоматериала в рамках девятого раунда тестирования. Как и в предыдущие разы, имя подхватившего вирусную инфекцию, не разглашается.

Таким образом, с первого раунда (17-18 мая) и до сих пор Премьер-Лиге удалось выявить всего 14 случаев заболевания COVID-19 при 7,487 сделанных тестах.

Для сравнения, очередной раунд тестирования на коронавирус в Чемпионшипе дал шесть положительных результатов.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 10.06.2020 21:00

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