Еще один случай заболевания коронавирусом выявлен в Премьер-Лиге

Очередной раунд тестирования игроков и сотрудников клубов Премьер-Лиги на коронавирус выявил один положительный результат.

В минувшие понедельник и вторник клубы Премьер-Лиги сдали 1,213 проб биоматериала в рамках девятого раунда тестирования. Как и в предыдущие разы, имя подхватившего вирусную инфекцию, не разглашается.



Таким образом, с первого раунда (17-18 мая) и до сих пор Премьер-Лиге удалось выявить всего 14 случаев заболевания COVID-19 при 7,487 сделанных тестах.



Для сравнения, очередной раунд тестирования на коронавирус в Чемпионшипе дал шесть положительных результатов.