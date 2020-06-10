Вингер "Эвертона" Тео Уолкотт пропустит возобновление сезона Премьер-Лиги из-за операции на брюшных мышцах.



Для "ирисок" сезон 2019/20 возобновляется дерби против "Ливерпуля" на "Гудисон Парк" 21 июня, однако в этом матче, как и нескольких следующих, Уолкотт участия не примет.



После возвращения к тренировкам экс-игрок "Арсенала" пожаловался на дискомфорт в брюшной области и еще в понедельник вечером был прооперирован.



Теперь Уолкотту предстоит курс реабилитации под наблюдением медиков и физиотерапевтов "Эвертона". 31-летний англичанин должен вернуться к тренировкам через четыре недели.



Добавим, что Уолкотт, в январе 2018 обошедшийся "Эвертону" в 20 миллионов фунтов, сыграл 22 матча в этом сезоне, забив один гол и отдав две результативные передачи.