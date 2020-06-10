CAS завершил слушания по делу "Сити"
Спортивный арбитражный суд (CAS) завершил слушания по апелляции "Манчестер Сити" против наказания со стороны УЕФА.
Слушания в Лозанне по поводу отстранения "Сити" на два сезона от еврокубков и штрафа в 25 миллионов фунтов за серьезные нарушения правил финансового фейр-плей длились три дня и завершились в среду.
Теперь арбитражная комиссия, состоящая из португальца, немца и француза, собирается тщательно обдумать предоставленные показания со стороны обеих сторон.
"Вердикт ожидается в первой половине июля 2020. Точная дата будет оглашена заранее", — говорится в заявлении CAS.
Добавим, что "Сити" с самого начала не признавал свою вину и обвинял УЕФА в предвзятости. УЕФА в свою очередь упрекал за нежелание сотрудничать со следствием.
10.06.2020 19:00
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КОРОЛИ!!!
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