Мерфи: "Александер-Арнольду не светит "Золотой мяч"

Бывший игрок "Ливерпуля" Данни Мерфи заявил, что крайнему защитнику "красных" Тренту Александер-Арнольду никогда не завоевать "Золотой мяч".

На днях легенда бразильского футбола Кафу, с которым нередко сравнивают Александер-Арнольда, в очередной раз похвалил Трента и заявил, что однажды игрок сборной Англии будет претендовать на самые престижные индивидуальные награды в футболе.



Однако после того, как Лионель Месси обошел Виргила Ван Дейка в борьбе за "Золотой мяч" в прошлом году, Мерфи не может согласиться с Кафу, даже если со временем Александер-Арнольд переквалифицируется в полузащитника.



"Думаю, он мог бы похвалить его без упоминания "Золотого мяча". Обычно "Золотой мяч" достается бомбардирам и суперзвездам, не так ли? Но он удивительный, удивительный талант..."



"Ему не светит "Золотой мяч". Думаю, даже в полузащите это было бы сложно. Может ли он забивать голы из полузащиты, исполнять штрафные удары и вскрывать чужую оборону своими передачами? Да".



"Но будет ли этого достаточно, чтобы выиграть "Золотой мяч". Лука Модрич получил свой. Да, это возможно, и никогда не говори никогда, но я не думаю, что это произойдет".



"В данный момент есть так много талантов, и если говорить о защитниках, то Виргил Ван Дейк — один из немногих, кто реально мог бы получить "Золотой мяч". Но он игрок другого уровня, потому что он безупречный защитник", — сообщил Мерфи talkSPORT.