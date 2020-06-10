Адриан хочет остаться в "Ливерпуле"

Голкипер Адриан не собирается уходить из "Ливерпуля", несмотря на интерес к своей персоне со стороны клубов Ла Лиги.

Адриан присоединился к "красным" прошлым летом на правах свободного агента, чтобы страховать Алиссона, и почти сразу же получил свой шанс, потому что первый номер команды получил травму.



Всего 33-летний испанец сыграл 17 матчей за "Ливерпуль" — приличное количество как для запасного голкипера, и своей игрой ему удалось произвести впечатление на ряд клубов со своей родины. Однако Адриан никуда не уйдет.



"В данный момент я вижу себя в "Ливерпуле". Я способен отыграть еще много лет, поэтому посмотрим. По моему контракту остается один год плюс опция продления еще на один. Прямо сейчас я хочу наслаждаться своим пребыванием в "Ливерпуле", и я бы не променял это ни на что. Я честно не знаю, что будет дальше, но футбол — это очень весело".



"Прошлым летом я находился без клуба и представлял свое возвращение в "Бетис", но этот вариант отпал".



"Ты должен жить настоящим. Время покажет, что случится в будущем. Было сложно покидать родной дом, однако, оглядываясь назад теперь, я четко вижу, что вырос как профессионал и человек", — сообщил Адриан Radio Sevilla.