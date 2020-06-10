Вернер обойдется "Челси" всего в 42 млн. фунтов

Вопреки распространенным слухам в прессе, нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер обойдется "Челси" не в 53, а только в 42 миллиона фунтов.

На прошлой неделе стало известно, что Вернер выбрал для продолжения своей карьеры не "Ливерпуль", а "Челси", который теперь выплатит отступные по контракту Тимо.



Местный репортер из Лейпцига Гвидо Шефер, лично разговаривавший с Вернером, в эксклюзивном интервью Liverpool Echo поведал, каким образом это стало возможно.



"Это сюрприз, что Вернер сказал "да" "Челси", но в то же время это очень хорошая сделка и для игрока, и для "Челси".



"Челси" оказался в состоянии заплатить цену, и огромным преимуществом "Челси" стало то, что они сказали Тимо: "Мы хотим тебя, и мы любим тебя".



"Я услышал от Тимо, что Фрэнк Лэмпард звонил ему почти каждый день на протяжении последних недель, а Тимо — это игрок, которому нужно чувствовать любовь клуба. Каждому игроку нужна любовь, особенно Тимо Вернеру".



"Это не 60 миллионов евро — у меня есть контакт с человеком, который очень близок к сделке, и он сказал, что на самом деле это 50 миллионов евро. И из этих 50 миллионов евро "РБ Лейпциг", кажется, придется отдать 10 процентов "Штутгарту", бывшему клубу игрока".



"Тимо звонил мне, и я поздравил его по СМС, написав: "Это правильное решение". Кроме того, его агент Карл-Хайнц Ферстер тоже сказал, что это правильный клуб", — сообщил Шефер.



Также Шефер выразил мнение, что "Челси" может стать трамплином для 24-летнего игрока сборной Германии в настоящий топ-клуб — вроде того же "Ливерпуля".



"Я по-прежнему считаю, что он идеален для "Ливерпуля", но все их нападающие — мирового уровня. Возможно, Тимо подумал: "В "Ливерпуле" я иногда буду на лавке". В "Челси" он будет такой один и будет играть каждый матч".



"Пройдет два года, и он сможет сделать следующий шаг, а "Челси" — правильный шаг для его карьеры сейчас. Если он будет хорошо играть, то сможет сделать следующий шаг и перейти в клуб мирового уровня вроде "Ливерпуля", "Реала" или "Барсы".



"Уверен, это не последний клуб для Вернера, но он вполне может стать чемпионом с "Челси", — добавил Шефер.