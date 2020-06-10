Вернер обойдется "Челси" всего в 42 млн. фунтов
Вопреки распространенным слухам в прессе, нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер обойдется "Челси" не в 53, а только в 42 миллиона фунтов.
На прошлой неделе стало известно, что Вернер выбрал для продолжения своей карьеры не "Ливерпуль", а "Челси", который теперь выплатит отступные по контракту Тимо.
Местный репортер из Лейпцига Гвидо Шефер, лично разговаривавший с Вернером, в эксклюзивном интервью Liverpool Echo поведал, каким образом это стало возможно.
"Это сюрприз, что Вернер сказал "да" "Челси", но в то же время это очень хорошая сделка и для игрока, и для "Челси".
"Челси" оказался в состоянии заплатить цену, и огромным преимуществом "Челси" стало то, что они сказали Тимо: "Мы хотим тебя, и мы любим тебя".
"Я услышал от Тимо, что Фрэнк Лэмпард звонил ему почти каждый день на протяжении последних недель, а Тимо — это игрок, которому нужно чувствовать любовь клуба. Каждому игроку нужна любовь, особенно Тимо Вернеру".
"Это не 60 миллионов евро — у меня есть контакт с человеком, который очень близок к сделке, и он сказал, что на самом деле это 50 миллионов евро. И из этих 50 миллионов евро "РБ Лейпциг", кажется, придется отдать 10 процентов "Штутгарту", бывшему клубу игрока".
"Тимо звонил мне, и я поздравил его по СМС, написав: "Это правильное решение". Кроме того, его агент Карл-Хайнц Ферстер тоже сказал, что это правильный клуб", — сообщил Шефер.
Также Шефер выразил мнение, что "Челси" может стать трамплином для 24-летнего игрока сборной Германии в настоящий топ-клуб — вроде того же "Ливерпуля".
"Я по-прежнему считаю, что он идеален для "Ливерпуля", но все их нападающие — мирового уровня. Возможно, Тимо подумал: "В "Ливерпуле" я иногда буду на лавке". В "Челси" он будет такой один и будет играть каждый матч".
"Пройдет два года, и он сможет сделать следующий шаг, а "Челси" — правильный шаг для его карьеры сейчас. Если он будет хорошо играть, то сможет сделать следующий шаг и перейти в клуб мирового уровня вроде "Ливерпуля", "Реала" или "Барсы".
"Уверен, это не последний клуб для Вернера, но он вполне может стать чемпионом с "Челси", — добавил Шефер.
10.06.2020 16:00
Просмотров: 1331
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
В последних предложениях данной Новости, вся суть перехода Вернера и почему он перешёл в Челси.
(ответить)
Вроде как и Морату сплавили дороже, и Чилуэлла могут себе позволить взять, однако не покидает ощущение венгерщины. Тот проект, который строит Лэмпусик больше походит на "молодой коллектив с красивым футболом, четвёртое место - трофей". В лучшем случае зацепят на кураже пару трофеев, но постоянного претендента на титул в перспективе чёт не видится.
(ответить)
Это правда
https://sun6-16.userapi.com/739L2NuxyU5lv-a06qGyOvU1sEBrDvNK95-vtg/NmfureGlZ08.jpg
(ответить)
"Пройдет два года, и он сможет сделать следующий шаг, а "Челси" — правильный шаг для его карьеры сейчас. Если он будет хорошо играть, то сможет сделать следующий шаг и перейти в клуб мирового уровня вроде "Ливерпуля", "Реала" или "Барсы".
Шах и мат членсюки, заткнитесь и проглатывайте медленно !
(ответить)
Эдвардс: "Мы тебя купим, но придётся сидеть на лавке и ждать шанса, пока травмируется Ориги".
Сутулый: "Мы хотим тебя, и мы любим тебя"
Педорасня какая-то. Ахахахаа!
(ответить)
Очередное унижение лузерпуля. Вернер ещё даже не перешёл к королям Лондона, а уже утопил колбасных в желтенькой
(ответить)
не понимаю, почему столько шума, если вернер действительно согласился на этот переход, то у него очевидно будет больше практики, если покажет себя в апл, то пойдет на повышение в ливерпуль. немец, как большой фанат топа, наверняка позаботится о включении в контракт пункта, согласно которому красные смогут его выкупить за адекватную сумму
(ответить)
Унизил Челси, вы трамплин для Ливерпуля
(ответить)
Фрэнк Лэмпард звонил ему почти каждый день на протяжении последних недель, и шептал на ухо: "Мы хотим тебя, и мы любим тебя".
клуб пидорасов и действия у них пидорские.
(ответить)
Колбасня негодует!
(ответить)
"Пройдет два года, и он сможет сделать следующий шаг, а "Челси" — правильный шаг для его карьеры сейчас. Если он будет хорошо играть, то сможет сделать следующий шаг и перейти в клуб мирового уровня вроде "Ливерпуля", "Реала" или "Барсы".
"Уверен, это не последний клуб для Вернера, но он вполне может стать чемпионом с "Челси"
Источник: http://fapl.ru/posts/78965/?c=1
стараться будет парень, дабы на повышение забрали - хорошие новости для Челси:)
(ответить)
в клуб мирового уровня вроде "Ливерпуля"
Источник: http://fapl.ru/posts/78965/
Хороший анекдот)) хахах
(ответить)
Лемразь, тут чан с мочой для тебя. Отхлебни
В Москве в мае 2020 года зарегистрировано 15713 смертей, что на 5799 случаев превышает среднегодовую смертность
(ответить)
"Пройдет два года, и он сможет сделать следующий шаг, а "Челси" — правильный шаг для его карьеры сейчас. Если он будет хорошо играть, то сможет сделать следующий шаг и перейти в клуб мирового уровня вроде "Ливерпуля", "Реала" или "Барсы".
Источник: http://fapl.ru/posts/78965/?c=1
Шта я толька шта прачитал?
(ответить)
короли
(ответить)
норм зеропуки еще сильнее подорвутся. Но будут маскировать попоболь за отсебятиной про трамплин в ливерпук
(ответить)
Также Шефер выразил мнение, что "Челси" может стать трамплином для 24-летнего игрока сборной Германии в настоящий топ-клуб — вроде того же "Ливерпуля".
"Я по-прежнему считаю, что он идеален для "Ливерпуля", но все их нападающие — мирового уровня. Возможно, Тимо подумал: "В "Ливерпуле" я иногда буду на лавке". В "Челси" он будет такой один и будет играть каждый матч".
"Пройдет два года, и он сможет сделать следующий шаг, а "Челси" — правильный шаг для его карьеры сейчас. Если он будет хорошо играть, то сможет сделать следующий шаг и перейти в клуб мирового уровня вроде "Ливерпуля", "Реала" или "Барсы".
Источник: http://fapl.ru/posts/78965/?c=1
По факту сказано
(ответить)
урвали топчика у зеропуков за копейки, надвигается массовый взрыв пуканов
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий