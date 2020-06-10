Вернер обойдется "Челси" всего в 42 млн. фунтов

Тимо Вернер Вопреки распространенным слухам в прессе, нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер обойдется "Челси" не в 53, а только в 42 миллиона фунтов.

На прошлой неделе стало известно, что Вернер выбрал для продолжения своей карьеры не "Ливерпуль", а "Челси", который теперь выплатит отступные по контракту Тимо.

Местный репортер из Лейпцига Гвидо Шефер, лично разговаривавший с Вернером, в эксклюзивном интервью Liverpool Echo поведал, каким образом это стало возможно.

"Это сюрприз, что Вернер сказал "да" "Челси", но в то же время это очень хорошая сделка и для игрока, и для "Челси".

"Челси" оказался в состоянии заплатить цену, и огромным преимуществом "Челси" стало то, что они сказали Тимо: "Мы хотим тебя, и мы любим тебя".

"Я услышал от Тимо, что Фрэнк Лэмпард звонил ему почти каждый день на протяжении последних недель, а Тимо — это игрок, которому нужно чувствовать любовь клуба. Каждому игроку нужна любовь, особенно Тимо Вернеру".

"Это не 60 миллионов евро — у меня есть контакт с человеком, который очень близок к сделке, и он сказал, что на самом деле это 50 миллионов евро. И из этих 50 миллионов евро "РБ Лейпциг", кажется, придется отдать 10 процентов "Штутгарту", бывшему клубу игрока".

"Тимо звонил мне, и я поздравил его по СМС, написав: "Это правильное решение". Кроме того, его агент Карл-Хайнц Ферстер тоже сказал, что это правильный клуб", — сообщил Шефер.

Также Шефер выразил мнение, что "Челси" может стать трамплином для 24-летнего игрока сборной Германии в настоящий топ-клуб — вроде того же "Ливерпуля".

"Я по-прежнему считаю, что он идеален для "Ливерпуля", но все их нападающие — мирового уровня. Возможно, Тимо подумал: "В "Ливерпуле" я иногда буду на лавке". В "Челси" он будет такой один и будет играть каждый матч".

"Пройдет два года, и он сможет сделать следующий шаг, а "Челси" — правильный шаг для его карьеры сейчас. Если он будет хорошо играть, то сможет сделать следующий шаг и перейти в клуб мирового уровня вроде "Ливерпуля", "Реала" или "Барсы".

"Уверен, это не последний клуб для Вернера, но он вполне может стать чемпионом с "Челси", — добавил Шефер.


Метки Вернер, Ливерпуль, РБ Лейпциг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.06.2020 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1331

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. mikkiynwa 10.06.2020 16:59 # mikkiynwa
    В последних предложениях данной Новости, вся суть перехода Вернера и почему он перешёл в Челси.

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  2. m-ballack 10.06.2020 16:55 # m-ballack
    Вроде как и Морату сплавили дороже, и Чилуэлла могут себе позволить взять, однако не покидает ощущение венгерщины. Тот проект, который строит Лэмпусик больше походит на "молодой коллектив с красивым футболом, четвёртое место - трофей". В лучшем случае зацепят на кураже пару трофеев, но постоянного претендента на титул в перспективе чёт не видится.

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  3. scholes22 10.06.2020 16:50 # scholes22
    Это правда


    https://sun6-16.userapi.com/739L2NuxyU5lv-a06qGyOvU1sEBrDvNK95-vtg/NmfureGlZ08.jpg

    (ответить)

  4. tigerpool 10.06.2020 16:43 # tigerpool
    "Пройдет два года, и он сможет сделать следующий шаг, а "Челси" — правильный шаг для его карьеры сейчас. Если он будет хорошо играть, то сможет сделать следующий шаг и перейти в клуб мирового уровня вроде "Ливерпуля", "Реала" или "Барсы".


    Шах и мат членсюки, заткнитесь и проглатывайте медленно !

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  5. xoce-moyp 10.06.2020 16:36 # xoce-moyp
    Эдвардс: "Мы тебя купим, но придётся сидеть на лавке и ждать шанса, пока травмируется Ориги".
    Сутулый: "Мы хотим тебя, и мы любим тебя"

    Педорасня какая-то. Ахахахаа!

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  6. division 10.06.2020 16:34 # division
    Очередное унижение лузерпуля. Вернер ещё даже не перешёл к королям Лондона, а уже утопил колбасных в желтенькой

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  7. liverfun 10.06.2020 16:33 # liverfun
    не понимаю, почему столько шума, если вернер действительно согласился на этот переход, то у него очевидно будет больше практики, если покажет себя в апл, то пойдет на повышение в ливерпуль. немец, как большой фанат топа, наверняка позаботится о включении в контракт пункта, согласно которому красные смогут его выкупить за адекватную сумму

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  8. fuckyeah 10.06.2020 16:31 # fuckyeah
    Унизил Челси, вы трамплин для Ливерпуля

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  9. mixmaster 10.06.2020 16:29 # mixmaster
    Фрэнк Лэмпард звонил ему почти каждый день на протяжении последних недель, и шептал на ухо: "Мы хотим тебя, и мы любим тебя".

    клуб пидорасов и действия у них пидорские.

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  10. ask 10.06.2020 16:28 # ask
    Колбасня негодует!

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  11. alexomck 10.06.2020 16:25 # alexomck
    "Пройдет два года, и он сможет сделать следующий шаг, а "Челси" — правильный шаг для его карьеры сейчас. Если он будет хорошо играть, то сможет сделать следующий шаг и перейти в клуб мирового уровня вроде "Ливерпуля", "Реала" или "Барсы".

    "Уверен, это не последний клуб для Вернера, но он вполне может стать чемпионом с "Челси"

    Источник: http://fapl.ru/posts/78965/?c=1

    стараться будет парень, дабы на повышение забрали - хорошие новости для Челси:)

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  12. iceteam 10.06.2020 16:23 # iceteam
    в клуб мирового уровня вроде "Ливерпуля"

    Источник: http://fapl.ru/posts/78965/

    Хороший анекдот)) хахах

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  13. narcot 10.06.2020 16:16 # narcot
    Лемразь, тут чан с мочой для тебя. Отхлебни

    В Москве в мае 2020 года зарегистрировано 15713 смертей, что на 5799 случаев превышает среднегодовую смертность

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  14. thegodfather 10.06.2020 16:15 # thegodfather
    "Пройдет два года, и он сможет сделать следующий шаг, а "Челси" — правильный шаг для его карьеры сейчас. Если он будет хорошо играть, то сможет сделать следующий шаг и перейти в клуб мирового уровня вроде "Ливерпуля", "Реала" или "Барсы".

    Источник: http://fapl.ru/posts/78965/?c=1

    Шта я толька шта прачитал?

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  15. jabajaba 10.06.2020 16:14 # jabajaba
    короли

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  16. farot 10.06.2020 16:11 # farot
    норм зеропуки еще сильнее подорвутся. Но будут маскировать попоболь за отсебятиной про трамплин в ливерпук

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  17. chronicle 10.06.2020 16:07 # chronicle
    Также Шефер выразил мнение, что "Челси" может стать трамплином для 24-летнего игрока сборной Германии в настоящий топ-клуб — вроде того же "Ливерпуля".

    "Я по-прежнему считаю, что он идеален для "Ливерпуля", но все их нападающие — мирового уровня. Возможно, Тимо подумал: "В "Ливерпуле" я иногда буду на лавке". В "Челси" он будет такой один и будет играть каждый матч".

    "Пройдет два года, и он сможет сделать следующий шаг, а "Челси" — правильный шаг для его карьеры сейчас. Если он будет хорошо играть, то сможет сделать следующий шаг и перейти в клуб мирового уровня вроде "Ливерпуля", "Реала" или "Барсы".

    Источник: http://fapl.ru/posts/78965/?c=1


    По факту сказано

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  18. nietzsche 10.06.2020 16:03 # nietzsche
    урвали топчика у зеропуков за копейки, надвигается массовый взрыв пуканов

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