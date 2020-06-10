Премьер-Лига исключает введение "правила Руни"

Премьер-Лига не собирается следовать примеру FA и Футбольной Лиги, вводя так называемое "правило Руни".

Данное правило названо в честь владельца "Питтсбург Стилерз" Дэна Руни. Оно обязывает все клубы NFL, лиги американского футбола, иметь хотя бы одного темнокожего специалиста на руководящих должностях.



В прошлом свои аналоги "правила Руни" ввели Ассоциация и Футбольная Лига — если где-либо образуется тренерская вакансия, необходимо пригласить на собеседование минимум одного представителя BAME (Black, Asian and Minority Ethnic — темнокожие, азиаты и этнические меньшинства).



Однако The Guardian стало известно, что в Премьер-Лиге, где главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту является единственным представителем BAME, "правила Руни" не появится.



Несмотря на оказываемое давление в связи с протестами и беспорядками темнокожих по всему миру, боссы Премьер-Лиги позволят своим клубам и дальше самостоятельно решать, кого приглашать на собеседование, а кого — нет.