Премьер-Лига исключает введение "правила Руни"

Нуну Эшпириту Санту Премьер-Лига не собирается следовать примеру FA и Футбольной Лиги, вводя так называемое "правило Руни".

Данное правило названо в честь владельца "Питтсбург Стилерз" Дэна Руни. Оно обязывает все клубы NFL, лиги американского футбола, иметь хотя бы одного темнокожего специалиста на руководящих должностях.

В прошлом свои аналоги "правила Руни" ввели Ассоциация и Футбольная Лига — если где-либо образуется тренерская вакансия, необходимо пригласить на собеседование минимум одного представителя BAME (Black, Asian and Minority Ethnic — темнокожие, азиаты и этнические меньшинства).

Однако The Guardian стало известно, что в Премьер-Лиге, где главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту является единственным представителем BAME, "правила Руни" не появится.

Несмотря на оказываемое давление в связи с протестами и беспорядками темнокожих по всему миру, боссы Премьер-Лиги позволят своим клубам и дальше самостоятельно решать, кого приглашать на собеседование, а кого — нет.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 10.06.2020 15:00

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Последние комментарии:




  1. ketamin 10.06.2020 15:23 # ketamin
    Правило хуюни млять. Совсем ебанулись сука!

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  2. januzaj00 10.06.2020 15:05 # januzaj00
    Наконец-то хоть кто-то адекватно реагирует на эту ситуацию, т.е никак

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