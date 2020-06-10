Агент исключает уход Ярмоленко из "Вест Хэма"

Агент вингера "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко исключил уход своего клиента из лондонского клуба.

Ярмоленко очень ярко начал этот сезон, забив три гола в шести первых матчах, однако в декабре надорвал приводящую мышцу и пока больше не выходил на поле.



Недавно в прессе поползли слухи, что главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес, при котором Андрей не сыграл ни матча, планирует избавиться от 30-летнего украинца, однако агент это отрицает.



Завершился карантин, и Андрей готовится к возобновлению чемпионата Англии вместе с "Вест Хэмом".



"Тренер доволен игроком, доволен тем, что Ярмоленко является частью команды. Разговоры о "Фенербахче" — это не больше чем выдумки и ересь турецкой прессы. Не в обиду "Фенербахче", но где турецкий клуб, и где "Вест Хэм". Английский клуб рассчитывает на Ярмоленко. Когда клуб хочет продать игрока, он об этом заявляет, а в отношении Ярмоленко от англичан таких заявлений не было".



"Сейчас самое важное, чтобы Андрей набрал форму после травмы. Он обязательно поможет "Вест Хэму" в оставшихся матчах чемпионата нынешнего сезона и будет играть в Англии дальше. Он один из лидеров нынешнего "Вест Хэма", — сообщил агент Сергей Серебренников Meta-Ratings.