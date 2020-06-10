Агент исключает уход Ярмоленко из "Вест Хэма"

Андрей Ярмоленко Агент вингера "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко исключил уход своего клиента из лондонского клуба.

Ярмоленко очень ярко начал этот сезон, забив три гола в шести первых матчах, однако в декабре надорвал приводящую мышцу и пока больше не выходил на поле.

Недавно в прессе поползли слухи, что главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес, при котором Андрей не сыграл ни матча, планирует избавиться от 30-летнего украинца, однако агент это отрицает.

Завершился карантин, и Андрей готовится к возобновлению чемпионата Англии вместе с "Вест Хэмом".

"Тренер доволен игроком, доволен тем, что Ярмоленко является частью команды. Разговоры о "Фенербахче" — это не больше чем выдумки и ересь турецкой прессы. Не в обиду "Фенербахче", но где турецкий клуб, и где "Вест Хэм". Английский клуб рассчитывает на Ярмоленко. Когда клуб хочет продать игрока, он об этом заявляет, а в отношении Ярмоленко от англичан таких заявлений не было".

"Сейчас самое важное, чтобы Андрей набрал форму после травмы. Он обязательно поможет "Вест Хэму" в оставшихся матчах чемпионата нынешнего сезона и будет играть в Англии дальше. Он один из лидеров нынешнего "Вест Хэма", — сообщил агент Сергей Серебренников Meta-Ratings.


Метки Вест Хэм, Ярмоленко

Автор mihajlo   

Дата 10.06.2020 14:00

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