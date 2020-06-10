Мерсисайдское дерби пройдет на "Гудисон Парк"

Запланированное на 21 июня дерби между "Эвертоном" и "Ливерпулем" все-таки состоится на "Гудисон Парк".

Напомним, из соображений безопасности мерсисайдское дерби могло быть перенесено на нейтральное поле — например, на стадион "Саутгемптона" "Сент-Мэри", как о том сообщало издание The Athletic.



Однако во время своей встречи в среду утром городской совет Ливерпуля выдал "Гудисон Парк" необходимый сертификат безопасности. Это позволит "ирискам" принять матч против лидеров Премьер-Лиги на своем стадионе, пускай и без зрителей, сообщает Sky Sports.



Теоретически "Ливерпуль" даже может оформить чемпионство в дерби. Для этого "красным" нужно побеждать самим и надеяться, что четырьмя днями ранее "Манчестер Сити" проиграет дома "Арсеналу".